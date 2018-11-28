德语媒体：特朗普软硬兼施？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"争夺世界霸权"的评论文章，以当前美中两国的贸易争端为出发点，分析了两个大国的全球层面的竞争。"在本周末在G20峰会的间隙与中国国家主席习近平就贸易争端进行谈判之前，特朗普一如既往地一边恭维一边威胁。特朗普说，他与习近平有着很好的关系，然而为全球最大的两大经济体之间的争议找到解决办法或许可能性不大"。

"不过特朗普在与朝鲜和与欧盟的矛盾中，也是先威胁、再让步。因此不能排除他最终与中国达成一致，至少暂停尚未生效的关税加征计划。然而，即便是这样一个结果也改变不了人们的这个印象：两个超级大国争夺世界经济和政治霸权的斗争进入了一个高涨阶段，并将持续良久。美国政府、情报机构、以及两党的大多数已经将中国视为最大的威胁。而在北京，习近平周围的马克思主义者也不再认为，美国的资本对于最大贸易伙伴的商机的兴趣最终将带来和平。华盛顿试图阻止迅速逼近的追赶者的崛起，让北京领导人不快。

不过有一点并不像北京担心的那样。在苏联衰落后，中国让美国感兴趣的并不是另一次政权更迭，而是它巨大的市场。中国2001年加入世贸组织--这被特朗普称为一个错误，没有华盛顿的有力支持是不可能的。美国希望贸易会让中国先在经济上，继而在政治制度上走向自由化，这一期待没有成为现实。北京在'中国制造2025'计划中提出的目标是，以数千亿美元的国家扶持让中国企业在10个关键工业领域掌握领先地位，先是在本国，然后在全世界。这让不仅是特朗普一个人感觉'受到侮辱'。"

文章接着写道，两个超级大国间的竞争已经十分公开化，有人甚至说一场新的冷战到来了，但目前这样说还未免有点夸张。

"在中国的美国商家门前还没有发生大型抗议示威，媒体宣传也尚且克制，并未攻击特朗普。不过，安分守己的学者因对贸易战发表不同意见而受到党的惩罚，表明民族主义已经占了怎样的上风。中国和平崛起的承诺，还要用实践来证明。认为两个对手间必然走向战争，只是一家之言。同样意见不一的是，谁将赢得霸权之争。中国的巨大体量是一个有利的因素，但它依然不愿做到真正开放，则是一个负面的因素。因此，北京雄心勃勃的征服世界的计划，最终或许只能有一部分成为现实。"

通用汽车让特朗普难堪

《商报》发表题为"特朗普陷入被动"的社评，认为通用汽车在美国关闭生产线的决定，在G20峰会前让特朗普处于不利地位。

通用汽车宣布缩减在美国生产

"特朗普原本的计划是，在峰会前通过惩罚性关税让德国汽车商先就范，然后他在布宜诺斯艾利斯就可以轻松地用在贸易战中进一步提高关税为威胁让中国人俯首听命。"

不过通用汽车宣布的计划，打乱了总统的阵脚。"突然间，特朗普不仅在内政上陷于被动，而且还要在G20峰会上面对压力。如果他想降低一场全球性贸易战对受到通用惊吓、惊惶不安的美国经济以及紧张的金融市场的风险，就必须收敛自己进攻性的'美国优先'的政策。也就是说，特朗普通过与中国国家主席习近平达成和解、避免或至少推迟长期贸易战的兴趣增加了。"