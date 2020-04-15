德语媒体：特朗普踢了“一记乌龙球”

(德国之声中文网）德广联的报道写道：“与世卫组织最初宣称的不同，中国领导层的举措并不透明。”

“据美联社的调查，中国卫生部门负责人1月14日向其它国家机关发出警告：因这一病毒而面临一场大范围的公共健康危机。但世卫组织显然对此一无所知。当日，世卫组织发推特称：中国有关部门的调查没有发现任何人传人的明确证据。”

文章写道：“此前两周，研究者就已发现，武汉一名53岁的女性病人传染了自己的丈夫。世卫组织被认为还忽视了来自台湾较早的有关病毒可能人传人的信息。”

“柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的奥尔贝格（Mareike Ohlberg）表示：’如今我们知道，在世卫组织内部当时也有疑问，该病毒是不是有可能还是可以人传人。但在大的路线和大的新闻发布会上，还是非常地以中国官方想听的为导向。’ ”

文章还写道：“香港大学医学伦理所研究医学史的专家Harry Wu表示，近些年来，中国领导层系统地扩大在世卫组织的影响力。’2000年代初，中国领导层意识到，如何赢得非洲国家的支持。他们许诺通过投资发展非洲。以此方式，中国得以在2003年让陈冯富珍当选世卫总干事，——通过在非洲的许多游说工作。’

观看视频 01:38 台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话

一记“超级乌龙球”

《新苏黎世报》评论认为，特朗普最新冻结对世卫组织资金的这步棋，是“超级的乌龙球”。“在这场世卫组织存在以来最大的卫生危机中，他对该组织的削弱，等于是邀请中国来进一步扩大影响力。”

文章写道：“近些年来，中国成功地进一步将联合国及其下属组织作为自身的平台。这也显示在人事政策上。如今，联合国15个下属组织中，有4个由中国人担任负责人：粮农组织、国际电信联盟、国际民航组织和联合国工业发展组织。”

“原则上，正在崛起的这个大国参与多边事务是值得欢迎的。但问题在于，中国共产党的价值观时常与联合国相左。特别明显的是在人权领域。”

文章写道：长期以来，（国际组织中）民主阵营的领导者角色由美国担当。特朗普与此告别。

“而不久前，北京甚至让一名代表进入了一个委员会，该委员会负责提议调查侵犯人权行为的专家人选。由此，这个共产主义政权未来将有很大的影响力来决定，谁以联合国的名义来调查侵害言论自由或者任意拘禁的行为。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点