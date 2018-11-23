德语媒体：特朗普要跟习近平摊牌

（德国之声中文网）美国总统特朗普和中国领导人习近平将在11月底的G20峰会上会面。《法兰克福汇报》在周日经济版发表分析文章指出，美中领导人将在这次会面上"摊牌"，这将决定两国间的贸易冲突是否继续升级。

"本月底特朗普和习近平将在阿根廷举行的G20峰会上碰面，届时全世界都会带着忐忑不安的心情屏息关注并倾听。如果全球最大的这两个经济体的领导人任由他们之间的贸易冲突激化，世界经济将受到一次沉重的打击。国际货币基金组织在数周前就下调了经济增长预计，并大声发出警告：两个超级大国之间的贸易战可能会让这个世界变得更加危险和贫穷。

"这一警告迄今没有收到显著的效果。美国和中国间的对抗丝毫没有缓和的迹象。在这场贸易对抗中，美国的所有威胁和切实的制裁没有起到任何作用。而中国的所有反击则让美国总统特朗普更加怒不可遏。那些在11月初特朗普发出了几条口气友好的推文后，期待出现和解的人，在上周末亚太经合组织峰会之后，也失望了。美国副总统彭斯和中国领导人习近平在言辞上针锋相对，相互提出警告。

"两个超级大国之间的对抗已经发展出了一重内在的动力，使冲突有失去控制的危险。"

特朗普对中国的指责已由巨额贸易顺差、造成美国制造业失血扩展到挑战美国的科技霸主地位。"在此背景下，还有什么能阻止美国总统让冲突升级？"对这个问题，文章分析道，在美国国内，反对派民主党人自顾不暇，共和党人也不再将自由贸易视为重要议题。而美国经济目前发展势头良好，唯一可能让特朗普稍作犹豫的是股市的消极反应。但即便面对企业界要求结束贸易战的呼声，特朗普的贸易顾问纳瓦罗也表现得相当强硬：

"特朗普自己如何看与习近平的会晤，他已在上周四告诉了记者：'我做了最充分的准备，我有生以来一直在为此做准备。我了解每个细节、每个数据，我比任何人都了解。而我的直觉总是对的。'此话让人不禁心生不安。"

投票站前的台湾选民

分裂的岛屿

《南德意志报》报道了台湾周六举行的"九合一"公投和地方选举结果。题为"分裂的岛屿"的文章总结道，因选举挫败而辞去民进党主席职务的蔡英文总统推行的疏离中国的路线并未奏效.

"尽管这一结果对她的执政能力不会产生直接的后果，却会影响到蔡英文在2020年1月举行的总统大选中连任的机会。她上任18个月后举行的地方选举被视为民意支持的晴雨表。蔡英文在竞选时承诺，与前任政府不同，她将与中国大陆拉开距离。鉴于此，北京对台北的声调变得更加严厉，并在官方层面上中断了与台湾的联系。此次选举结果的获益者可能不仅是对中国态度更友好的反对党国民党，而且还有蔡英文在党内的反对者，他们认为蔡对中国的路线过于软弱。"

报道指出，台湾政府面对来自对岸的军事、外交和经济等各方面压力，"处于两难境地"。文章接着写道：

"民进党必须考虑，如何进行明年的选战。国民党主张推行亲经济界的政策，重新改善与中国的关系。而民进党内的强硬派则批评蔡英文虽然致力于让台湾减少对中国的依赖性，但迄今还从未明确提出正式独立的要求。在中国方面看来，台湾宣布独立是最后的红线，如国家主席习近平在2017年秋天所称，是'永远不能接受'，和要尽全力阻止的状况。

"此外，台湾当局正在对超过30起个案进行调查，追查台湾政治家非法接受来自北京的资助，以及由中国操控的以虚假信息在社交媒体上造势的做法。北京迄今为止否认有关指控。"

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