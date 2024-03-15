德语媒体：特朗普若再当选 会把台湾送上刀口吗？

（德国之声中文网）“特朗普刚刚当选，就做了一件前所未闻的事：他与台湾总统蔡英文通了电话，对方祝贺他当选美国总统。这通电话具有历史意义。” 《慕尼黑信使报》本周一（3月15日）发布的一篇文章以特朗普上一次当选美国总统作为开头，这是自 1979 年美台断交后首次有美国总统当选人与台湾总统通话。文章写道：“特朗普在通话后通过推特向全世界公诸于众，估计他自己都没意识到自己做了什么。2016 年的美国大选，欧洲对这位共和党总统候选人的胜选深感震惊。而在台湾，人们对未来却乐观得多，这个国家突然意外多了一个盟友。”

文章接着指出，2020年特朗普争取连任时，一项民意调查显示，42% 的台湾人希望这位共和党人获胜，只有 30% 的人支持他的竞争对手拜登：“特朗普时代让欧洲和世界许多其他地区感到震惊，却被台湾媒体称为黄金时代。这不仅是因为与蔡英文总统的历史性通话。在特朗普时代，美国还通过了一系列法律来加强与台湾的非官方关系，向备受北京压力的台湾出售了数十年来最多的武器，并斥资2.55亿美元打造在台协会新馆。”

作者Sven Hauberg接着提到特朗普时代的中美关系：“上台不久后，中美展开贸易战，美国对价值超过3600亿美元的中国商品加征关税，其中大部分关税在拜登时期仍然存在。台湾受益于此。”台湾东吴大学政治学者陈方隅表示：“许多公司调整供应链，其中很多企业离开中国，一些出走的公司选择了台湾。” 这位学者认为，大多数台湾人对特朗普政府持积极态度。

特朗普如今再次参选，若是他最终胜选，台湾有理由庆祝吗？文章认为：“不尽然。因为特朗普对台湾的支持激怒了北京--台湾也感受到了这一点。” 标题为《或许连任： 特朗普是否会推动中国对台湾发动战争？》的文章写道：“与美国的冲突越是激化，北京对台湾就越是咄咄逼人。从解放军战机飞入台湾防空识别区的频率就可以看出这一点。2018年，监测中国军方活动的 网站PLA Tracker 没有统计到此类事件，但两年后，飞入台湾防空识别区事件有近 400 起，又过了一年，这一数字攀升至近 1000 起。”

台湾民众支持特朗普还是拜登?

目前还完全不清楚，中国若是武统台湾，特朗普是否会在军事上提供支持。去年夏天，这位美国前总统拒绝回答这个问题。陈方隅指出：“问题在于特朗普的难以预测。”

作者写道：“特朗普与俄罗斯总统普京的亲密关系也引起台湾方面的关切。若是特朗普放弃乌克兰，中共是否会有恃无恐地剑指台湾？台湾驻美代表高硕泰最近表示，台湾新当选的下届总统赖清德必须为这位共和党候选人的第二总统任期做好准备，高硕泰曾促成特朗普与蔡英文的那次通话。正是这些担忧，甚至促使特朗普阵营的政治人物表达了对台湾的坚定支持。在二月底访问台北时，共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）曾表示'我非常有信心，无论谁掌管白宫，对台湾的支持都将持续下去'。”

作者接着写道，北京方面则认为，特朗普随时可能放弃台湾。中国国台办发言人 1 月底曾指出，美国将始终奉行“美国优先”政策，而台湾随时可能从棋子变成弃子。

美国众院通过TikTok法案也受到德语媒体的关注。《法兰克福汇报》本周一发表的一文章写道：“TikTok执行长周受资最近本有一件值得高兴的事情。TikTok几周前加入了一个重量级的新成员：拜登的竞选团队首次在这个平台发布了一段视频。”文章指出，拜登的加入TikTok让周燃起了一丝希望，希望华盛顿对 Tiktok 的敌视情绪可能会有所缓和。然而仅仅过了不久，状况就完全不同，美国美国众议院以压倒性多数通过TikTok法案，要求字节跳动与抖音海外版TikTok“分家”。

作者Roland Lindner接着写道：“该法律最终是否会生效尚不确定，因为还需要通过参议院，而参议院似乎对禁止TikTok的政治意愿不太强烈。但是，周受资现在有充分的理由感到警惕。他不能指望TikTok新秀拜登，因为他曾表示会签署这项法律。”

这篇标题为《Tiktok的斗士》（Tiktoks Kämpfer）的文章指出：“这位41岁的TikTok首席执行官充满斗志，他选择采取反击。周受资对TikTok用户发出呼吁，TikTok在美国拥有1.7亿用户，占美国总人口的一半以上。在一段视频中，周受资呼吁人们向参议员施加压力。他表示，这项法律将'夺走你们的TikTok '，毁掉就业机会。他还表示，将会诉诸法律手段对抗，这也使得TikTok有一些胜算。最近，美国蒙大拿州的一位法官暂时裁定，该州的TikTok禁令不能生效。”

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应

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