德语媒体：特朗普给习近平的建议

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"给好人习的一个建议"的文章认为，无论是在野党民主党人、还是知名共和党人以及保守派的评论员，近日来都越来越清晰地呼吁特朗普，对于民主和自由发出明确的信号。

特朗普随后发出一条推特："中国当然想要达成协议，让他们先人性化地对待香港！"

《法兰克福汇报》文章分析说："无论如何，特朗普首先可能是为了两个目标：平息对他的不干预政策的批评、在贸易争端中把责任推给北京。"

本周二，特朗普还发出一条推特说："许多人指责我和美国为香港的问题负责。我就想象不出是为什么？"《法兰克福汇报》提及美国商务部长罗斯周三的表态，称香港危机是北京的"内政"。罗斯还否认贸易战缚住了美国对待香港危机的手脚。"我们能做什么？"罗斯问道，"入侵香港？"

8月14日香港深水埗

重贸易胜过香港？

《新苏黎世报》认为，特朗普重视经济政策超过香港民主运动。

文章提及美国国务院发言人周三对香港的表态：要求北京信守一国两制所要求的义务，呼吁各方寻找一个尊重特区自由与高度自治的解决方案，同时完全否认中国对美国和西方的指责。美国国会众议院外交委员会发出的两党声明则更为明确。

文章写道："尽管特朗普孜孜不倦地强调对中国的强硬立场，但他所重视的始终是经济政策，而不是民主原则。"

对于特朗普所发的推特建议：习近平与香港示威者会面，《新苏黎世报》写道，这些建议"并不那么现实。这也表明特朗普所处的困境，尽管他并不希望香港局势进一步激化，但也不愿意为这个问题而让与中国的关系进一步受到压力、从而加剧贸易争端达成解决方案的困难程度"。

黄之锋

黄之锋：为何我们如此孤立无援

《图片报》采访了香港活动人士黄之锋。他紧急呼吁特别是德国提供更大的支持。他说："如果德国是自由世界的一部分，那为什么我们如此孤立无援？香港所正在发生的，柏林过去也曾经经历过，为自由而反抗一个集权的政权！"

黄之锋对《图片报》说："我们相信民主，尽管世界上越来越少的人这样做。"

匿名受访的国泰员工

《南德意志报》题为"最后一役"的文章，则聚焦香港国泰航空公司在压力之下解雇四名员工一事。文章采访了三名不愿透露姓名的国泰工作人员，包括一名飞行员和两名空乘人员。这名飞行员甚至不愿意透露年龄、所飞的机型或者接下来要飞往哪个城市。

他们讲述了国泰发给员工的内部邮件，要求他们不要参加或支持"非法抗议"，否则面临纪律处罚及至开除。国泰大部分短程航班飞往中国，而大部分远程航班都必须经过中国领土。中国民航部门此前对国泰作出了警告。

而在香港机场的抗议，单单国泰一家公司就不得不取消272个航班。55000名乘客受到影响。《南德意志报》采访的那位女性空乘人员下机后参加了机场的抗议，她带上了口罩。那位男性空乘人员说，他想要参加，但他当时还带着行李箱。他说，可以理解公司必须要赚钱，"但这并不意味着，我必须服从命令。我爱我的工作，它给我看世界的自由。但这仍不过仅是一份工作。如果因为我在业余时间示威，国泰开除我，那就是这样。我能找到一份新工作，但如果不站起来，我永远不能原谅我自己。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点