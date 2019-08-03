德语媒体：特朗普究竟图个啥？

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"特朗普的威胁 偏偏帮了习近平的忙"为题，刊发评论指出，美国总统的"生意经"一点也不高明，他对3000亿美元中国商品加征关税，只会伤害美国自己，作为对手的中国反而会受益。

"特朗普对中国采取的措施，目的是为了捍卫美国总体上还算合法的利益。这场两强较量，早已不局限于关税或者贸易失衡问题，而是攸关今后谁掌握经济霸权。中国的崛起，也动用了掠夺知识产权等不正当手段，美国政府不能也不应当容忍这种做法。但是，特朗普加征巨额关税、导致贸易战进一步升级的做法，偏偏会巩固习近平的地位。今年6月，特朗普与习近平在G20峰会上达成了'贸易战休兵'，现在美国总统又在全世界面前破坏了这一休兵。因此，中国国家主席如今尽可以说：即便怀有最大的善意，和白宫的这位依然没法谈判。"

"特朗普的做法，让中国当局能够转移公众的视线，避开其自身的失误。美国因此而错失了一次良机。德国等其他工业国家也有意对抗中国的不公正手段。但是只要特朗普继续威胁对欧洲的汽车等商品加征关税、继续让美国孤立，欧美共同抗击中国就没有可能。"

"在新一轮的威胁背后，特朗普到底有着怎样的战略与战术动机？对此有很多种猜测。但是，令人悲伤的现实却是，美国总统依然以为，自己占据着优势，中国政府早晚会妥协。然而这很有可能是谬论。到目前为止，特朗普的政策对美国消费者、美国企业所造成的伤害，至少相当于他对中国所造成的损害。特朗普到底是不是一个天赋秉异的生意人？要是他现在所宣布的关税按照计划开始征收，美国国内的质疑声音就会变多。一旦苹果手机突然变贵，民意就可能会变脸。"

《新奥斯纳布吕克报》的评论以"消费者倒楣"为题，同样认为，当前的贸易战形势反而让美国成了主要受害者。

"特朗普对中国的新一轮关税措施能否迫使北京就范？这还存在疑问。美国总统现在下了最大的赌注：没有更多的中国商品可以继续被加征关税了，他今后只能再提高一下关税的税率。认为苹果等科技企业会在这一轮关税措施后将就业岗位带回美国的想法非常幼稚。真正的受害者会是消费者，企业会把抬高的成本转移到他们头上。"

特朗普抨击美联储降息幅度过小

《法兰克福汇报》的社论则以"特朗普让自己受压"为题指出，美国总统让贸易战升级，有可能是为了逼迫美联储降息。

"一场严重的贸易战，对中国经济的损害程度至少与对美国经济的损害相当。但是，从政治角度而言，北京当权者比特朗普更能拖时间。美国总统发了无数条推特，反而给自己施加了额外的压力。"

"在贸易谈判中，中国人在和特朗普玩猫鼠游戏。而特朗普则在和美联储玩猫鼠游戏。美联储回绝了特朗普的大幅降息的诉求，但是在做出小幅降息的决定时，又提到了贸易战相对平息这一条件。他们由此掉入了一个陷阱。"

"现在，特朗普更加有动力赌上一切资本来促成贸易战：如果世界经济因为这种任性胡闹的行为而受损害，美联储就有可能进一步降息，特朗普届时还真有可能得到他所希望的低利率水平，从而有望再次推高华尔街的股市。"

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