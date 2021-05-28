德语媒体：特朗普的黑锅？拜登的功劳？

(德国之声中文网)汉堡出版的《时代周报》以"世界不会从中国获得任何信息"为题，刊发评论指出，中国政治体制决定了北京当局不可能允许任何针对新冠病毒起源的国际独立调查。

"拜登总统也知道，他所要求的针对武汉的独立调查永远不可能实现。想要真正地对疫情起源进行专业的彻查，必然需要中国当局、中国科学家的合作，需要向武汉的当地民众进行询问。这样的调查工作会持续好几年时间。"

"但是，在中国政治环境下，这完全不可能。国际社会也许永远无法得知谁是真正的零号病人。因为，真要想获知的话，中共官员就必须允许外国专家不受干扰地在华调查。但是一个列宁式的政党从根本上就不会同意这种做法。"

文章接着指出，中国政治体制下，凡是涉及到外国人时，总是会倾向于千方百计地隐瞒，2020年初疫情最早期时湖北省当局的瞒报就是例证。"因此，威权中共将会在疫情溯源问题上固守当前姿态。也许，美国政府让情报机关去调查，只是想给美中关系施加点压力。毕竟，两国之间的贸易谈判在特朗普时代终结后，近期首度重启。这可是关乎很多钱的大问题。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"特朗普最先说的，大家却相信拜登"为题，刊评抨击了新闻界、科学界对特朗普和拜登类似的"实验室泄露说"采取双重标准的做法，认为这会损害媒体和科学界的公信力。

文章注意到，一年前特朗普提出新冠病毒有可能来自武汉的某一实验室时，美国主流媒体、科学界对此嗤之以鼻；而现在拜登指示情报机关就此调查，主流媒体和科学界却予以默许。作者指出，特朗普固然在疫情防控问题上有着太多的不靠谱，"但大家依然不禁感觉到，当初对'实验室泄露说'的抨击，完全是因为出自特朗普之口才会变得那么激烈。对特朗普的厌恶往往强过于理智、强过于科学事实，这一现象大家在去年已经多次观察到：数千人出席特朗普的演讲，就是'超级传播者事件'；数千人参加'黑人的命很重要'示威，则是'为社会进步做出的必要贡献'。"

作者批评说，这种区别对待的做法弊大于利。"参加政治抗议运动并非媒体的职责，更不是科学界的职责，只会损害自己的公信力。就目前已知信息来看，新冠病毒最有可能来自中国，指出这一点也并非种族主义言论。没有人会让'中国人'为此负责，至多是要让北京当局负责。"

"在350多万人去世后，世界有权知道这场疫情到底是从哪里以何种方式起源的：到底是以自然的方式传播给人类，还是源自于一场实验室事故？不论我们获得何种答案，逝者已逝。但是，唯有了解了真相，才能够至少知道谁应该为此负责。"

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