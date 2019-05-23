德语媒体：特朗普的支持者不怕牺牲

(德国之声中文网) 波恩出版的《总汇报》以"昂贵的政策"为题，刊发评论指出，特朗普总统将会发现，他推行的经济政策的真实代价有多么高昂。

"在其他场景下，我们会将这称为讹诈。而特朗普总统则称之为贸易政策。美国先是以国家安全受威胁为由，将华为列入黑名单，严格限制美国企业与华为之间的生意往来，然后，特朗普又来了一个大转折：宣称可以将华为问题纳入美中贸易谈判。这说明特朗普的真正目的是不让华为做生意，是保护本国企业的'美国优先'：美国企业应当夺得原本华为手中的订单。"

"要迫使华为永远不安置'后门'，贸易协议当然不是合适的手段。而现在也没有任何证据能够说明华为产品中置有'后门'或者间谍隐患。"

"现在特朗普表示，要把华为问题纳入美中贸易谈判来解决。他由此向中方谈判代表迈了一步。特朗普会明白，他的经济政策的代价有多么高昂。作为特朗普重要票仓的美国农民，正在相互报复的关税战中蒙受巨大损失。巨额补贴固然可以缓解农民的苦痛，但这却不是强大的经济体应有的样子。特朗普是否能真的认识到，他原本想取消的美中贸易协议，才是能让两国都更繁荣的途径？这个问题的答案依然不明朗。"





瑞士《新苏黎世报》以"如果美中贸易争端让人在超市收银台大吃一惊"为题，刊文指出，绝大多数美国民众，要到今年夏天才会在日常生活中切身体会到贸易战的后果；但是，即便要作出牺牲，恐怕也难挡特朗普的支持者继续支持特朗普。

"对于很多美国人而言，特朗普发动的美中贸易战首先是一个承诺。他们希望能有一个更为强大的美国，一个重新生产更多商品的美国，一个向全世界--尤其是中国--展示肌肉的美国。他们希望，美国重新崛起能为自己带来富足、带来自信。至于贸易争端的广泛影响、其直接或间接的代价，对于他们而言还暂时只在纸面上。但是，最迟到超市收银条显示的价格上涨之时，这就会成为现实。"

文章接着指出，新一轮的惩罚关税，将矛头对准了进口自中国的日常消费品，沃尔玛等零售业巨头，只能部分自行消化上涨的成本，剩余的部分将不得不转嫁给消费者。

"贸易战造成的冰箱、玩具、电子产品的价格上涨，会在多大程度上体现在明年的总统大选中？这个问题还是一个未知数。普遍的猜测是，实际影响应该会小于基于理性的推算：许多特朗普的选民，会因为支持特朗普所作出的牺牲，反而感到更应支持特朗普。"

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