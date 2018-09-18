德语媒体：特朗普的强硬难以达到目的

（德国之声中文网）多年来，美国和欧洲一直试图让中国遵守公平贸易原则，并给予外国在华企业一视同仁的待遇，但收效甚微。而特朗普则尝试以强硬的关税手段迫使中国就范。《法兰克福汇报》评论员认为，随着中美贸易战的不断激化，特朗普成功的希望变得更加渺茫了。这篇题为《蛮干只能事与愿违》的文章写道："

中国国家主席习近平本可以在保持脸面的情况下和美方达成某种共识，但特朗普错过了这样的机会。最初，中国领导层本以为特朗普只是虚晃一枪而已，那时中国本是愿意作出一些让步，以解决中美贸易逆差问题的。但当中方意识到，问题的确要比想象的严重得多的时候，他们却无法在华盛顿找到会谈伙伴了。白宫前后矛盾的信号，让中南海的高参们无所适从，不得不怀疑特朗普是否真的有解决问题的诚意。现在，中国已经变了腔调：美国要将中国逼向冷战的边缘。关税只是工具而已，美国的真正目的是要遏制中国的崛起。在此背景下，本来对中国补贴政策、强制技术转让以及市场壁垒的合理质疑也就显得无关紧要了。

此外，还有很多国家也对中国的贸易实践心存不满，其中欧洲人尤为突出，但特朗普却没有和这些国家建立稳固的同盟。中国野心勃勃的"中国制造2025"规划也令德国忧心忡忡。依照该计划，中国企业在政府资助下，对欧洲企业进行战略收购，以期在十大高科技领域中占据世界领先地位。如果这一计划得以实现，德国等欧美国家的富足生活将面临威胁。但特朗普非但没有同德国和欧盟建立统一战线，反而对欧洲也启动了惩罚性关税。他的举措只能让北京萌生"鹬蚌相争，渔翁得利"的念头。

评论接着写道，中美贸易冲突爆发之初，特朗普在中国中产阶级中，包括中共党内，都拥有很多支持者。他们更倾向于将中美贸易冲突的激化归咎于习近平。此外，还有许多人寄望通过这场冲突使中国进一步实现市场经济，而结束习近平偏重国有企业的做法。评论写道：

"然而，随着贸易冲突的升级，背水一战的习近平打民族主义牌，并将贸易冲突意识形态化的危险也变得越来越大。

迄今为止，党的宣传喉舌一直遵从上级指示，避免使用极端措辞。除极少数例外，党媒也确实做到了这一点。但这一切随时都可能出现变化。"

九月初，中国游客在瑞典首都遭警方"粗暴对待"的事件，至今仍在发酵。尽管瑞典检察机构的结论是，警方的做法完全符合程序，但中国方面显然并不接受这一说法。《南德意志报》以《斯德哥尔摩综合症》为题分析了瑞典何以突然成了中国眼中"没有法治"的国家。文章写道：

"瑞典早在五十年代初期，就同中国建立了外交关系，是承认中华人民共和国最早的西方国家。但一段时间以来，双边关系的发展并不顺利。今年一月，中国安全人员在火车上逮捕了一名男子。此人名叫桂民海，是香港书商，同时也是瑞典公民，警察冲入他所在车厢时，他正和瑞典外交官在一起。后来桂民海出现在中国电视节目中，指称瑞典方面应为他的遭遇负责。人权组织则认为，桂民海是在胁迫之下，作出上述表述的。迄今为止，瑞典外交官和医生不被获准去探视桂民海。

惹恼了中国后果很严重，这一点在中国反对派人士刘晓波获得诺贝尔和平奖后，挪威曾深有体会。中方冻结了一切经贸往来，深受其害的是挪威经营三文鱼的商人。此后，奥斯陆政府为缓解关系付出不懈努力，比如2014年回避了同达赖喇嘛的接触。

而恰恰在上周，达赖喇嘛访问了瑞典城市马尔默。至于达赖喇嘛来访同'酒店逐客事件'以及旅行警告是否有直接关联，当然就不得而知了。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]