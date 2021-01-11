德语媒体：特朗普的对华政策遗产

(德国之声中文网)瑞士《新苏黎世报》刊登了由柏林科学政治基金会(SWP)政治经济学教授Heribert Dieter撰写的客席评论。文章以"民主国家的阵线"为题，指出强硬回击中国挑战早已成为美国全社会的共识，美国新总统拜登遏制中国的力度不会小于特朗普，区别在于他会更加注重团结民主国家盟友。

"明白无误地指出中国对自由世界的民主政体以及经济体系构成了威胁，这是即将离任的特朗普总统的历史功绩。……2018年以来，不仅仅是中美关系急剧恶化，北京与几乎所有西方国家的关系都在下滑。欧盟如今也慢慢偏向了特朗普的路线。对于拜登而言，十分有利的一点是：美国的几乎所有盟友现在都站在同一条阵线上。不论是澳大利亚，还是加拿大、日本，抑或是几乎全部欧盟成员国，他们现在都以批判的眼光看待中国。尤其值得注意的是，印度也摒弃了多年的克制姿态，加入了停止拓展对华关系、甚至降级对华关系的行列。2020年印中两国的军事摩擦更是让新德里抛弃了与中国有序开展和平合作的希望。"

文章接着指出，西方国家民众对中国的好感度不断走低，这一宏观趋势将让拜登总统更倾向于维持特朗普的对华政策，同时又能够避免像特朗普那样甩开盟友单干。许多国家都充满狐疑地看着中国，"即便是2018年对华出口贸易额超越了排名2至9位的其他八个欧盟成员国总和的德国，如今也意识到：和一个极权国家做生意是十分危险的，这会导致对此类咄咄逼人国家的依赖性。"

"拜登总统将会继承特朗普之前的历届总统的传统，打造新的联盟。但是拜登也必须比奥巴马做得更好，后者当政时，在华丽的辞藻之外，并没有能够建设起有效的桥梁、维护好盟友关系。如今的新冷战，则必然导致盟友内部的分歧无足轻重，因为真正的目标是遏制充满权力欲、咄咄逼人的中国。"

作者认为，习近平也必然十分清楚西方国家的新冷战策略，因此已经在着手加强中国经济"内循环"，减轻对进口产品以及国际贸易的依赖性。"因此，候任总统拜登一方面会有一个比较轻松的局面：美国拥有许多支持其对华强硬政策的盟友。但是另一方面，新冷战背景下，如果中国开始寻求自我封闭，军事摩擦的风险也会相应上升。但愿拜登不要像某些往届民主党总统那样让美国陷入一场新的军事冲突。"

立场通常左倾的德国《青年世界报》以"这一步跨得太大"为题，点评了即将卸任的特朗普政府在最后时刻全面加大对华压力的举措。文章认为，蓬佩奥取消美台交往限制、派遣美驻联合国大使访问台湾，是特朗普政府离任前的"焦土政策"。

"当然我们也不能视而不见：奥巴马当政时期----拜登是副总统----美国也向台湾出售了大量军火。提升台湾地位、加强台湾对抗中国的军事实力是美国外交政策中的跨党派共识。但是，蓬佩奥的这一步跨得还是太大了，会让接下来的拜登政府为难。拜登团队已经在1月10日对蓬佩奥此举发出了尖锐的反对声音。尽管两党在抗击中国方面的立场都十分坚定，但是民主党依然不希望在执政伊始就在对华政策议题上严重丧失回旋余地。"

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