德语媒体：特朗普的关税政策是强权政治

（德国之声中文网）本周五，美国正式对价值340亿美元的中国产品征收惩罚性关税，中国也随即采取了同等的反制措施。《新苏黎世报》发表了题为《特朗普的保护性关税为什么贻害无穷》的评论，对特朗普的关税政策提出强烈批评。评论写道："据称，增收关税的目的是为了在中期内实现贸易公平。但事实上，特朗普这样做是为了展现强权政治，是为了让贸易伙伴在关税和威胁之下，不得为了美国而减少贸易壁垒。"

作者认为，特朗普能否达到目的，目前不得而知，关税将实施多久，也还是未知数。但是可以确定的则是，特朗普将给美国造成严重的损失："例如相互信任被破坏，盟友关系遭冷却，消费力下滑以及劳动岗位流失等等不一而足。"除此之外，更大的问题是，特朗普这样做，等于通过关税和能源政策来决定美国经济界的赢家和失败者，而这同遭他严厉批评的中国补贴政策恰恰如出一辙。

"特朗普非但不能如他承诺的那样解决问题，反而会制造一个泥潭。他没有通过贸易外交去开辟新的市场，却放任华盛顿官僚主义和计划经济手段的肆意滋生。对于美国政府来说，相对于关税，他们似乎更愿意用配额来调控进口。韩国已经同意，将每年出口美国的钢材限制在260万吨之内。为此目的，50多种钢材的供货量被精确到公斤级。这项工作要耗费多少人力时间可想而知。那这样做的目的又是什么呢？ 据说，过多的外国钢材会损害美国的国家安全。"

作者认为，特朗普对"夕阳工业"的偏爱，在美国不同行业间制造了紧张关系，也使经济陷入低迷。评论写道："总统既没有未来规划，也没有企业家的狂热。他只是在消费一部分工人的不满情绪，并用关税换取部分企业的效忠。却对投资基础设施或教育这类符合公共利益的项目只字不提。美国非但没有在进步，而是面临退步的危险。"

贸易战现在只是开始

中美贸易争端的升级也是《法兰克福汇报》关注的焦点。该报题为《贸易战现在只是开始》的文章认为，中美两个经济大国之间的贸易战，会对全球经济的发展造成严重的负面影响。因为，早在惩罚性关税的酝酿阶段，一些企业的股值就已经开始下滑了。文章写道：

"越来越多的迹象显示，这场贸易战将遏止全球经济增长，并影响到大型跨国公司的盈利。美国建筑设备制造商卡特皮勒（Caterpillar）是股市上最大的输家之一，五月底以来，该公司的股值已经下滑了12%。当时，特朗普授权其贸易事务专员挑选出价值五百亿美元的中国产品作为征收惩罚性关税的对象。在这一时间段内，戴姆勒的股值下滑了7%，宝马则损失了6%。美国经济部长罗斯前不久接受电视专访时明确表示，股市下滑决不会让总统改变既定的贸易政策。"

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