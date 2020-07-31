德语媒体：特朗普的“中国牌”与习近平的“时间牌”

（德国之声中文网）《明镜》周刊以驻美和驻华记者对谈的方式分析了中美关系的现状。驻华盛顿记者Nelles认为，"特朗普大打中国牌，是因为他相信这样能在选战中拿分。"而驻北京记者Zand则表示："习近平的处境和特朗普很不同，因为他不需要面对选战压力。中国领导人从来都不需要面对选举问题。"这篇题为《特朗普要赢选战 习近平要保面子》的分析文章写道：

"这也正是中美紧张关系中的最大不同：特朗普不得不竭尽全力争取连任，而习近平则可以静观事变，必要时做出回应。

"而过去一段时间以来所发生的一系列事件，也恰恰说明了这一点。特朗普强势出击，关闭了中国驻休士顿中国总领事馆。美方的指控是：中国在这里从事间谍活动，并试图威慑美国公民。习近平稍后也做出回应，关闭了美国驻成都领事馆。

"从特朗普角度出发，他不通过外交途径，而以强硬手段出击是有他的理由的。驻华盛顿记者Nelles表示：'他想通过攻击中国，营造不同于竞选对手拜登的形象， 也就是说，拜登对华过于软弱，只有他才能对中国表现出强硬姿态。'"

"正因为如此，中美冲突愈演愈烈，双方的争执点也变得越来越多。旷日持久的贸易战、新冠疫情、进一步限制香港民众自由的国安法以及美国对涉疆中国官员和企业的制裁令，等等。互相关闭领事馆则是这场争端的又一个暂时性高潮。

"而对特朗普的一个更大挑战则是，他对外表现强势的同时，为了赢得选举，他还必须要展示外交手腕和平衡能力。"

驻华盛顿记者Nelles指出，美国拥有庞大的华裔群体，因此特朗普对华强硬的同时，也必须要把握分寸，以免丧失华裔选民的支持。但把握分寸，却从来都不是特朗普的强项。文章写道：

"此外，中美交恶还存在使经济下滑的潜在风险。华尔街股市历来都对中美关系的发展极为敏感。

"但中国也必须找到一条折中路线。虽然面对来自美国的压力，中华人民共和国并未示弱，但作为出口大国，中国并不希望中美争执继续激化。因此，中国显然更愿意打时间牌。"

北京的"时间牌"恐难奏效

中国的"时间牌"战略似乎多了些胜算机会，因为一些最新的选情调查显示，拜登的支持率已经超出了特朗普。但皮尤中心周四发布的一项调查显示，美国民众对中国持负面印象的比例也正在急剧上升。《法兰克福汇报》的报道称：

"超过四分之三的美国认为，中国对蔓延全球的新冠疫情负有责任。在这个问题上，他们认同或接受了美国政府的说法。特朗普总统就曾多次采用'中国病毒'的说法。大约半数受访者认为，应追究中国在疫情问题上的责任。

"这次民调显示，77%的受访者认为中国领导人习近平不值得信赖。受访者普遍认为，中美关系前景暗淡。大约68%的受访者认为中美经济关系已陷入恶劣境地。鉴于双方旷日持久的贸易争端，这一民调结果并不令人意外。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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