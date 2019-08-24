德语媒体：特朗普疯了 欧洲怎么办？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"特朗普 - 贸易战士"为题，刊发评论指出，中国的经贸政策确实值得指摘，但是特朗普在当今全球经济形势十分微妙的情况下，大肆升级贸易战，这种做法实在太危险。

"特朗普十分喜欢自己的'贸易战士'角色，这个角色要纠正白宫前任主人们犯下的令人愤怒的错误，还要为被'偷走'的数千亿美元向中国报仇。特朗普的言辞已经表明，局势还将进一步激化。这可不是欧洲国家以及在华、在美经营的欧洲企业欢快地摇旗呐喊的时候。如今的贸易战非常危险。而特朗普的做法也十分怪诞：他'命令'美国企业不要继续在中国生产，他还问谁才是美国的头号敌人？美联储主席还是中国国家主席？"

"这位总统以为自己是谁？他难道真以为，自己是引导一切的天选之人？现在，他还表示可能动用宣布国家紧急状态的权力，这更是不详的征兆。"

"中国及其国有企业的经贸政策并非无可指摘。多年来，他们一直在系统性地掠夺知识产权。欧洲企业在中国需要遵守的许多法规，都堪称刁难，这些规定扭曲了市场竞争关系。对中国的这种行径予以指责，这是正确的。但是，在全球经济陷入困境的当前阶段，鲁莽地给贸易战煽风点火，这种做法太危险。人们也没法期待北京方面会保持沉默。如今也只有乐观主义者还在相信，这一切不过是雷声大雨点小。

《萨尔布吕肯报》以"对于全世界来说，特朗普的战略依然是个谜团"为题，刊发短评指出，美国总统骤然升级贸易战，这种做法肯定不是理性决策的结果。

"特朗普的战略到底是什么？他的最终目标又是什么？除了他自己，特朗普究竟还会听谁的话？他'郑重命令'美国企业不再开展中国业务、将生产转移回美国，这种论调从一个香蕉共和国的独裁者口中说出来会更合适。他把美联储主席称为'敌人'的做法，也令人反感。特朗普经常认为，股市与他的连任机会相关。基于这一认知，他又为什么会用自己的言论让股市重挫、让金融市场受到冲击？这绝对是个谜。反正，这一切都和理性没有关系。"

《法兰克福汇报》的另一篇评论则以"害怕站队表态"为题，担忧地问道：难道欧洲企业很快就要被特朗普逼迫在美中之间选边站了么？

作者认为，美国总统宣布提高关税、"郑重命令"美国企业撤出中国的做法，让贸易战上升到了一个全新的高度。特朗普用《紧急经济权力法案》为其粗暴干涉市场经济的行为辩护，而企业则会因此对法律环境的稳定性失去信心。

"在这场火山喷发后，出口导向型的德国企业就会明白，他们还要在这种终极恐惧的环境下忍受一段时间。只要特朗普继续处于选战模式下，这种危险就始终存在----他要求本国以及本国之外的企业站队表忠心：中国，还是我们？"

"没有任何其他问题能够比这个更能让企业决策者感到害怕。因为对于绝大多数人而言，并没有什么令人满意的答案。全球最大的两个经济体的市场都太过重要，放弃哪个都不行。所以，德国企业也就只能希望，特朗普的煽风点火不会导致一场无法控制的爆炸，希望中美双方最终都能认识到，贸易战不会有单方面的赢家。但是这种希望并不怎么可靠。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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