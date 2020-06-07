 德语媒体：特朗普用芯片击中中国软肋 | 媒体看中国 | DW | 08.06.2020

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德语媒体：特朗普用芯片击中中国软肋

德国《商报》不仅指出特朗普阻止中国企业取得进步的决心，同时点出中国工业的软肋；《科隆城市导报》认为，中国的服务业恢复良好，但就业前景仍令人焦虑。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

华为旗下的海思公司已跻身进世界前十的行列

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上周五，美国商务部表示将在全球范围内阻止向华为公司供应芯片，标志着美国围堵华为力度全面升级。虽然华为已经提前调整了供应链，但有报道指出，中芯国际目前只能制造落后于台积电两代的芯片。 (18.05.2020)

中国海关总署发布的最新数据显示，今年5月，全国外贸额较去年同期下挫9.3%，其中，进口贸易额出人意料地暴跌了16.7%。出口贸易额虽然略好于预期，但是也下滑了3.3%。中国低迷的外贸数据对德国经济也构成了影响。 (07.06.2020)

地摊，这个承载着一代中国人记忆的东西几近消失，如今又强势回归。随着中国总理李克强一句它"是人间的烟火"，是"是中国的生机"。"地摊经济"如今成为了中国各地政府恢复就业的政策法宝。但一些"伤口"未愈合的民众，却并不买账。 (04.06.2020)

(德国之声中文网)美国总统特朗普利用该国强大的经济和科技地位，强迫中国就范。《商报》（Handelsblatt）发表题为"特朗普同中国：芯片工业的争夺战"的分析文章得出以上结论。该文写道，"特朗普清楚，中国在这一战略重要领域对美国有依赖性。" "没有这些微小的元件，现代社会将无法运转。""因此，芯片是美中较量的核心地带，有关的这一争执过去几周里开始升级。"

"特朗普不惜使用任何手段，阻断中国企业弄到这些最先进的芯片的渠道。他最近的举措是：禁止使用美国技术的半导体产品公司向华为提供芯片。特朗普称，向华为供货对美国国家安全构成风险。他的新禁令会影响到所有芯片生产商，因为它们当中没有哪一家能够放弃使用美国科技。中国政府则估计，特朗普的新决定意在阻止中国企业取得进步。"

文章指出，"特朗普此举击中了全球第二大经济体的一个痛点。中国虽然是全球半导体最大市场，据德国半导体工业协会ZVEI的数据，整个行业三分之一的经营额在中国实现，而且这一趋势还在加大。

不过，中国本土生产的半导体元件仅能覆盖低于全球五分之一的需求，如果不能从国外进货，中国的工厂将陷入停顿。不仅如此，在中国境内生产的芯片，也大多来自外资企业。全球该行业只有4%的盈利来源于中国自主生产。作为比较：体量小得多的台湾的占有率为5%，韩国占近四分之一。而美国则占据世界市场的差不多一半。在芯片的设计方面，中国取得了长足进步，华为旗下的海思公司已跻身进世界前十的行列，但就生产而言，中国企业还无法同外国企业相提并论。"

文章的结论是，中国在未来5年、很可能甚至10年内，都无法达到"自供"的目标："因为基础太薄，水平太低。此外，专家还认为，特朗普的禁令下达后，中国更难买到先进的制造芯片的机械设备。更何况，最主要的设备生产商就在美国本土，其它产商在荷兰、日本以及德国等，均是一些重视对美国关系的国家。"

Symbolbild | Corona-Rezession in Italien und Frankreich (picture-alliance/dpa/EPA/Q. Shen)

中国是最早复工的国家，但失业率依旧很高

表面看，这是一个成功故事

新冠疫情肆虐全球，各大经济体无一不受影响。《科隆城市导报》（Koelner Stadt Anzeiger）报道，中国是最早出现疫情、也是最早复工的国家。经过3个月的危机状态，中国的服务领域开始复苏。"今年5月，服务行业创下强劲增长的新纪录，财新采购经理人指数显示，中国服务行业5月的指数为55，是近10年来最高。50是增长的枯荣线，50之上意味增长。国际上其它国家几乎没有一个目前能达到50这一指标。作为比较：日本的同类数据仅为26.5%，印度是12.6%."

文章写道，表面看，这是一个成功的故事。"几乎所有经合组织国家都进入衰退阶段，中国今年年底时有希望实现经济增长。瑞士保险公司Swiss Re估计中国今年的经济增长率甚至达到2.7%。"

但中国经济面临的问题是来自国外的订货大幅降低。"今年5月中国的外贸猛降9%。虽然中国同10年前相比降低了对外贸的依赖，但缺少稳定的国际贸易收入，中国也只能有限度地同危机做斗争。中共雄心勃勃的目标是年底前创造900万个就业岗位，并以此维护社会的安定。这一计划怎样实现，在目前惨淡的经济形势下，不得不让人打上问号。"

 

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