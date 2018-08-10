德语媒体：特朗普玩火 习近平烧身

(德国之声中文网) 特朗普的经济战，几乎针对全球所有国家。《莱比锡人民报》以"欢迎进入全球经济战"为题，刊发了社论。

制裁、制裁、再制裁，特朗普现在将经济战的大棒挥向土耳其、伊朗、中国、俄罗斯。在莫斯科，卢布已经跌到了两年来的最低点。在德黑兰，投资者一个接一个地离开。在北京，人们在担忧经济萧条。要是这遍布全球的星星之火汇集成全球金融市场的燎原大火，那可怎么办？

一场全球性的经济战会摧毁未来，也会摧毁旧有的联盟。美国的盟友现在正在受攻击，而且没有人去帮这些被攻击者。加拿大不久前抨击沙特阿拉伯的人权状况，和特朗普私交不错的沙特领导人立刻就指示本国投资者抛售全部加拿大债券，其目的就是要让加拿大感到疼痛。然而，特朗普却对这一切保持沉默。毕竟，加拿大总理特鲁多也抨击过特朗普，后者现在正感觉自己难以置信地强大。甚至于他通过伊朗制裁一手挑起的全球油价上涨，也对美国有利。华盛顿正以空前的力度开采石油和天然气，油气价格上涨能够增加页岩气开采的获利空间。

而在美国国内，减税引发了狂欢，而其代价则要今后几代人来承担。在特朗普治下，美国的国债已经从11万亿美元上涨到22万亿。特朗普在自己国内埋下的火药，超越了以往所有的美国总统。当你自己身处无法收拾的火药堆里时，玩弄火炬是非常危险的。

瑞士《新苏黎世报》题为"牢骚满腹的夏天--为什么习近平陷入了困境"的客席评论，则注意到了中美之间的贸易战正在削弱习近平在中共党内的权力地位。文章的作者是华裔美国政治学教授裴敏欣。

"尽管中美贸易战的经济后果还没有显现出来，但是特朗普挑起的这场冲突，已经对习近平构成了截至目前的最大威胁。其原因，则远远超越经济层面。"

"习近平反复提及民族复兴'中国梦'，但是中美贸易战清晰地表明，中国依然非常依赖美国市场和美国的科技。如今的中国和当初的世界霸主地位相差甚远，也不具备重新划分世界经济秩序的能力。这证明习近平治下的中国不过是泥足巨人。"

"中国的地缘政治影响力也几乎无法被高估。在邓小平推行改革开放之后的四十年里，中国经历了前所未有的经济发展，但是如果没有美国方面的合作，这样的进步就算不是完全不可能，也会大大放缓。而习近平上任后，则背离了以往的政策，这不仅仅体现在中国在南海问题的姿态上。"

"根据这些趋势，可以直接得出结论：中国现在正在错误的道路上。中国的统治精英阶层并没有忽略这一点，他们的不满情绪已经能够让人察觉，而且这种情绪还在不断强化。但是，尽管有传言称中共党内退休元老结成了针对习近平的反对派，习近平下台依然是不可能的。他牢牢掌握者安全机关以及军队，而且党内也没有具备足够勇气与影响力的竞争对手去威胁习近平的权力。"

"然而，习近平的未来，依然是未知数。要是他继续现有路线，中国也会按照这条路线走下去，任何一个微小的失误都会强化针对习近平的负面看法。但是，如果习近平改变路线，则有可能因为承认自己此前误判形势而导致声誉受损。固然，每一个政治人物都有这样的困扰，但是这对习近平这样的强人会是特别大的麻烦。届时，他不得不推行一些违背他本意、违背他价值观的决策。"

"这会是现实的风险，但是习近平别无选择。今年夏天，中国上下弥漫的不满情绪，清晰地表明习近平需要一套新战略。"

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