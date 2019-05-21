德语媒体：特朗普点爆了一枚最大的导弹

（德国之声中文网）布鲁塞尔的民众早已熟悉了街头的各式选举宣传海报，不过位于机场的一幅海报格外引人注意。数字屏幕上面用粗体字写着"选举不仅关乎候选人，也涉及价值观"的口号。旁边是代表欧洲多样化的亲切笑脸：老年人、年轻人、一名戴着头巾的妇女。

接下来的第二个口号显示了宣传海报的真实用意："为5G投票"。广告的委托人是华为公司。这家中国现在正在布鲁塞尔努力增添人气。文章引用华为欧盟机构首席代表刘康(Abraham Liu) 表示，欧洲的强大和团结是华为所关心的。面对外界不透明的质疑，华为在布鲁塞尔开设了网络安全与透明中心。针对安全风险的指控，刘康用流利的英文回应："这不仅仅是针对华为的攻击，也是攻击以规则为基础的世界秩序。"

作者写道："刘康还情绪激昂地提到欧洲之父舒曼（Robert Schuman）。5G，超级快速的移动通讯网络是'保留舒曼遗产'的最佳机会。这两件事是怎么联系到一起的，刘康在此处用了12分钟的演讲时间，但仍然让人费解，但战略是明确的：欧洲应该挣脱美国，继续与华为做生意。"

作者Matthias Kolb接着点出了这番讲话的微妙之处："来自从未有过民主选举的一个专制国家巨型康采恩的代表，在讲话中呼吁在本国几乎完全不适用的价值观和规则：在中国，欧洲公司没有同等市场准入待遇。"

题为《在布鲁塞尔的魅力攻势》（Charmeoffensive in Brüssel）的该文还表示，华为的魅力攻势还包括赞助"欧盟中国媒体奖"，这个奖项由布鲁塞尔新闻俱乐部颁发。刘康表示，重要的是展示将我们系在一起的东西，而不是将我们分开的东西。文章指出："还有一名华为代表提出了另外的一个理由：在中国，美国代表着好做生意的梦想之地。欧洲则是一个拥有'规则和法律的文化之地'。如果欧盟向特朗普低头，将会有损声誉。"

北京的回击

美国基辛格中美关系研究所所长戴博（Robert Daly）就中美贸易战接受了《法兰克福汇报》的采访，他表示，中美之间不仅仅是贸易战："这关于到世界秩序的重新调整。将华为列入对国家构成安全风险的名单表明，中美问题不仅仅涉及关税。特朗普刚刚点爆了一枚最大的导弹。如果你觉得'这只是一个可撤回的谈判策略'，那么你必须考虑，美国为此得付出多高的代价。"

这篇采访标题为"从不仅仅是一场贸易战"（Es war nie nur ein Handelskonflikt）。记者问道，对中国而言，华盛顿不仅要求对方在贸易争端中做出让步，而且关乎到北京所谓的主权干涉，是这样吗？

戴博回答："对，这不仅仅关系到保护知识产权，美国的要求关系到中国经济体制，也因此关联到政治体制。如果我们要求北京停止补贴国企，等同于触碰到共产党领导的核心。几乎意味着政权更迭，我们无法得到所愿。"

他还分析了特朗普对中国采取种种行动的原因："特朗普相信，他的中国政策会利于2020年的选战。2016年的美国大选中，中国是一个重要的话题。现在他要显示自己的决心，并强调会遵守承诺。他觉得，这样能得到基础支持层的赞赏。美国公司的则是另外一种观点：许多企业在中国的生意都赚了大钱。他们会问，这会导致什么样的后果？中国不会对华为问题听之任之。北京显然正在考虑回击对方最痛之处，比如限制稀土出口。华为太重要，在一带一路中扮演着重要角色。中国不会保持被动的姿态。"



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点