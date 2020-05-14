德语媒体：特朗普最爱的替罪羊

（德国之声中文网）特朗普在接受福克斯电视台采访表示时，他可能考虑完全切断与中国之间的关系，再次让人大跌眼镜。《明镜》周刊网络版报道了这一消息，指出新冠危机给本已不堪重负的美中关系火上浇油。文章写道：

"数周以来，特朗普一直在为他的国家新冠危机的升级寻找替罪羊。这位美国总统先后指责过世界卫生组织、（美国）各联邦州的州长、他的前任奥巴马和媒体。但他的主要目标始终是病毒的发源地中国。"

文章指出，在新冠危机之前，美中关系就充满紧张。疫情全球大流行后，特朗普一再指责中国隐瞒疫情爆发，并接受了病毒来源于武汉实验室的阴谋论说法。

"他还提出了（向中国）要求巨额资金赔偿的想法。尽管这一计划成功的可能性不大，但这种民粹主义的诉求在特朗普的选民中并非没有市场。新冠危机也影响到与中国主席习近平的关系。'目前我没有兴趣与他谈话，我不想同他谈话。'特朗普以往总是说他与习近平关系很好，还公开赞扬过习处理新冠疫情的做法。"

现在这位美国总统更是宣称考虑完全切断与中国之间的关系。这也给中美两国达成的初步贸易协议蒙上阴影。文章写道："美国总统还表示，他无意对一月份达成的美中初步贸易协议重开谈判。一份中国官方报纸此前报道，北京政府的几位顾问曾敦促与美国重新谈判。两国在近一年半的争执后，签署了第一阶段协议，中国承诺在接下来两年里增加进口价值2000亿美元的美国商品。"

贸易战实乃科技争霸

瑞士出版的《新苏黎世报》发表署名评论，认为中国和美国在高科技领域为争夺领先地位展开一场激烈竞争，并分析指出，中国在未来技术中正在快速赶超，但使用的手法不同于西方。

"华盛顿和北京之间的语调一天比一天不客气。虽然这两个大国眼下争吵的焦点围绕的是新冠病毒的起源及今年一月达成的贸易协定，但事实上更大的争夺目标是--科技和创新领域的全球霸主地位。"

作者指出，无论是在5G网络、人工智能、虚拟现实、生物科技还是自主驾驶技术方面，美中两国都展开了激烈竞争。而这些技术也都可应用于军事。美国担心丧失自己的领先地位。文章接着写道：

"美国政府对中国吹毛求疵，并不是没有理由的。相对于西方的开放社会，中国由中央掌控的国家资本主义制度，至少从短期看在发展新技术上是具有优势的。在'中国制造2025'这样的工业政策框架倡导之下，中国通盘协调、有针对性地寻求特定技术领域的知识经验，这些领域正是中国希望在未来领先于世界的。如果有些东西是通过企业收购等途径买不到的，那么在一个开放社会还有别的通道可走，比如科研合作关系、'猎走'科学家、工业间谍以及网络窃取。

企业、行业和国家间涉及技术、创新和竞争力的角逐，面对的是不同的规则。鉴于来自中国的挑战，许多国家的反应越来越出于战略考量。然而，对外国投资竖起保护墙、对高技术物资的出口管制，甚至新的工业政策，至多都只能减缓技术外流的速度。毫无疑问，中国在向开放社会寻求利益最大化。不过从长期看，西方国家更有效的反应应该是，努力提高，让自己变得更出色。"

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