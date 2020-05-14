德语媒体：特朗普最爱的替罪羊

（德国之声中文网）特朗普在接受福克斯电视台采访表示时，他可能考虑完全切断与中国之间的关系，再次让人大跌眼镜。《明镜》周刊网络版报道了这一消息，指出新冠危机给本已不堪重负的美中关系火上浇油。文章写道：
"数周以来，特朗普一直在为他的国家新冠危机的升级寻找替罪羊。这位美国总统先后指责过世界卫生组织、（美国）各联邦州的州长、他的前任奥巴马和媒体。但他的主要目标始终是病毒的发源地中国。"
文章指出，在新冠危机之前，美中关系就充满紧张。疫情全球大流行后，特朗普一再指责中国隐瞒疫情爆发，并接受了病毒来源于武汉实验室的阴谋论说法。
"他还提出了（向中国）要求巨额资金赔偿的想法。尽管这一计划成功的可能性不大，但这种民粹主义的诉求在特朗普的选民中并非没有市场。新冠危机也影响到与中国主席习近平的关系。'目前我没有兴趣与他谈话，我不想同他谈话。'特朗普以往总是说他与习近平关系很好，还公开赞扬过习处理新冠疫情的做法。"
现在这位美国总统更是宣称考虑完全切断与中国之间的关系。这也给中美两国达成的初步贸易协议蒙上阴影。文章写道："美国总统还表示，他无意对一月份达成的美中初步贸易协议重开谈判。一份中国官方报纸此前报道，北京政府的几位顾问曾敦促与美国重新谈判。两国在近一年半的争执后，签署了第一阶段协议，中国承诺在接下来两年里增加进口价值2000亿美元的美国商品。"
贸易战实乃科技争霸
瑞士出版的《新苏黎世报》发表署名评论，认为中国和美国在高科技领域为争夺领先地位展开一场激烈竞争，并分析指出，中国在未来技术中正在快速赶超，但使用的手法不同于西方。
"华盛顿和北京之间的语调一天比一天不客气。虽然这两个大国眼下争吵的焦点围绕的是新冠病毒的起源及今年一月达成的贸易协定，但事实上更大的争夺目标是--科技和创新领域的全球霸主地位。"
作者指出，无论是在5G网络、人工智能、虚拟现实、生物科技还是自主驾驶技术方面，美中两国都展开了激烈竞争。而这些技术也都可应用于军事。美国担心丧失自己的领先地位。文章接着写道：
"美国政府对中国吹毛求疵，并不是没有理由的。相对于西方的开放社会，中国由中央掌控的国家资本主义制度，至少从短期看在发展新技术上是具有优势的。在'中国制造2025'这样的工业政策框架倡导之下，中国通盘协调、有针对性地寻求特定技术领域的知识经验，这些领域正是中国希望在未来领先于世界的。如果有些东西是通过企业收购等途径买不到的，那么在一个开放社会还有别的通道可走，比如科研合作关系、'猎走'科学家、工业间谍以及网络窃取。
企业、行业和国家间涉及技术、创新和竞争力的角逐，面对的是不同的规则。鉴于来自中国的挑战，许多国家的反应越来越出于战略考量。然而，对外国投资竖起保护墙、对高技术物资的出口管制，甚至新的工业政策，至多都只能减缓技术外流的速度。毫无疑问，中国在向开放社会寻求利益最大化。不过从长期看，西方国家更有效的反应应该是，努力提高，让自己变得更出色。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
我们赢了
特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
被“遗忘”的人
为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
萝卜加大棒
……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
并不是每个人都能完全看懂
……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普做了家庭作业
……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“中国不应该报复！”
特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“瞌睡虫拜登”
特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普坚信
……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”
作者: 任琛