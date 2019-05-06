德语媒体：特朗普扼杀虚假繁荣

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》出版人勃劳恩贝格(Gerald Braunberger)以"特朗普之怒"为题撰文指出，尽管特朗普宣布调高对华关税使全球股市下挫，但是中国人是否会向华盛顿屈服，依然是未知数。作者担心，特朗普下一步很有可能调转枪口来打击欧洲：

"在过去几个月里，政治风险因素并没有显著影响金融市场。不论是英国退欧的冗长闹剧，还是住在白宫的那个人对(美联储)货币政策的轻率言论，抑或是中东紧张局势、恐怖袭击，都没能阻止金融市场重新开始的虚假繁荣局面。不断上涨的股价，让人以为经济会继续增长。甚至欧洲不久前也收获了出人意料的光鲜经济数据，形成了乐观的市场氛围。"

"现在，下一场美国总统大选的阴影已经逼近。美国经济尽管依然形势良好，但是许多经济学家预测，增长势头将会放缓。面临选战的特朗普可不愿意看到这一局面。首先，他试图对货币政策施加影响，但是他所青睐的两名美联储主席人选，都在短时间内因公众的巨大反对而不再谋求该职位。特朗普一定认为这丢了他的脸，所以他现在想要在贸易政策中补救回来。"

"但是，中国人是否会因为白宫的恐吓而让步，仍然是未知数。特朗普很快调转枪口指向欧洲，倒是很有可能。在贸易问题上，欧洲也同样是特朗普的眼中钉。尤其是出口导向型的德国经济，正处于危险的境地。"

全球股市都受冲击

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"投资者无视风险已经太久 - 好日子如今到头"为题，刊发评论指出，特朗普突然打破了几星期以来的乐观氛围，让中美贸易战骤然升级，说明这位美国总统依然令人难以预测：

"特朗普的表态，让各大股市纷纷下挫。中国最重要的沪深300指数下滑近6%，德国DAX指数周一开盘时也下跌了近2%。市场对特朗普推特的反应说明，过去一段时间内，大家过于相信来自白宫的积极信号。今年年初以来，仅德国DAX指数就涨了18%。这一轮股市上涨，是建立在市场无视一切风险因素的基础之上的。"

文章接着指出，短短一个星期内，金融市场先后经历了美联储暗示将结束宽松货币政策、美中贸易战可能无法迎来皆大欢喜之结局这两大冲击。文章接着写道："特朗普通过施压迫使中国人就范的战略，也有可能是搬起石头砸自己的脚。中国贸易谈判代表团尽管仍会在本周前往美国，但是现在不明朗的是：副总理刘鹤是否也会参加谈判？此轮谈判到底哪天开始？众多因素都显示，今后几周，市场都将充满不安与动荡。"

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