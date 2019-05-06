德语媒体：特朗普扼杀虚假繁荣

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》出版人勃劳恩贝格(Gerald Braunberger)以"特朗普之怒"为题撰文指出，尽管特朗普宣布调高对华关税使全球股市下挫，但是中国人是否会向华盛顿屈服，依然是未知数。作者担心，特朗普下一步很有可能调转枪口来打击欧洲：
"在过去几个月里，政治风险因素并没有显著影响金融市场。不论是英国退欧的冗长闹剧，还是住在白宫的那个人对(美联储)货币政策的轻率言论，抑或是中东紧张局势、恐怖袭击，都没能阻止金融市场重新开始的虚假繁荣局面。不断上涨的股价，让人以为经济会继续增长。甚至欧洲不久前也收获了出人意料的光鲜经济数据，形成了乐观的市场氛围。"
"现在，下一场美国总统大选的阴影已经逼近。美国经济尽管依然形势良好，但是许多经济学家预测，增长势头将会放缓。面临选战的特朗普可不愿意看到这一局面。首先，他试图对货币政策施加影响，但是他所青睐的两名美联储主席人选，都在短时间内因公众的巨大反对而不再谋求该职位。特朗普一定认为这丢了他的脸，所以他现在想要在贸易政策中补救回来。"
"但是，中国人是否会因为白宫的恐吓而让步，仍然是未知数。特朗普很快调转枪口指向欧洲，倒是很有可能。在贸易问题上，欧洲也同样是特朗普的眼中钉。尤其是出口导向型的德国经济，正处于危险的境地。"
全球股市都受冲击
杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"投资者无视风险已经太久 - 好日子如今到头"为题，刊发评论指出，特朗普突然打破了几星期以来的乐观氛围，让中美贸易战骤然升级，说明这位美国总统依然令人难以预测：
"特朗普的表态，让各大股市纷纷下挫。中国最重要的沪深300指数下滑近6%，德国DAX指数周一开盘时也下跌了近2%。市场对特朗普推特的反应说明，过去一段时间内，大家过于相信来自白宫的积极信号。今年年初以来，仅德国DAX指数就涨了18%。这一轮股市上涨，是建立在市场无视一切风险因素的基础之上的。"
文章接着指出，短短一个星期内，金融市场先后经历了美联储暗示将结束宽松货币政策、美中贸易战可能无法迎来皆大欢喜之结局这两大冲击。文章接着写道："特朗普通过施压迫使中国人就范的战略，也有可能是搬起石头砸自己的脚。中国贸易谈判代表团尽管仍会在本周前往美国，但是现在不明朗的是：副总理刘鹤是否也会参加谈判？此轮谈判到底哪天开始？众多因素都显示，今后几周，市场都将充满不安与动荡。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
-
大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
-
大国较量 中美贸易战大事记
为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
-
大国较量 中美贸易战大事记
钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
-
大国较量 中美贸易战大事记
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
-
大国较量 中美贸易战大事记
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
-
大国较量 中美贸易战大事记
博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
-
大国较量 中美贸易战大事记
中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
-
大国较量 中美贸易战大事记
刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
-
大国较量 中美贸易战大事记
暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
-
大国较量 中美贸易战大事记
500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
-
大国较量 中美贸易战大事记
特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
-
大国较量 中美贸易战大事记
中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
-
大国较量 中美贸易战大事记
习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
-
大国较量 中美贸易战大事记
中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
-
大国较量 中美贸易战大事记
美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
-
大国较量 中美贸易战大事记
峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
-
大国较量 中美贸易战大事记
华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
-
大国较量 中美贸易战大事记
再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
-
大国较量 中美贸易战大事记
《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
-
大国较量 中美贸易战大事记
谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
-
大国较量 中美贸易战大事记
5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
-
大国较量 中美贸易战大事记
特朗普突然又变卦
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
作者: 苗子, 文山