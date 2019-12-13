德语媒体：特朗普想给选民定心丸

美国下一轮对华关税正式生效前的最后一刻，据称特朗普总统对北京做出了让步，尽管此举令包括共和党人在内的许多美国政界人士极为不满，但就竞选策略而言，特朗普也许也没有其他选择。《明镜》周刊以《特朗普的定心丸》为题，报道了中美贸易争端的最新进展。文章写道：

"协议一旦签署至少有两个赢家: 小赢家是苹果，而最大赢家自然是特朗普。如果最后一刻不会再出变数，那么中美达成的初步协议，将使原定于周日生效的对华新一轮惩罚性关税暂停实施。这轮关税一旦实施，主要生产地集中在亚洲的苹果将蒙受沉重冲击。

分析人士认为，征税的后果将是苹果智能手机涨价超过一百美元或公司盈利大幅缩水。而现在看来，苹果首席执行官库克终于可以一边点钱、一边欢庆圣诞了。

然而，最大的赢家当然还是自称'关税人'的美国总统特朗普。一周之内，他已向其支持者们献上了两项胜利果实，先是让民主党人同意其新近签署的美墨加自由贸易协定，接下来又同北京达成了协议。"

特朗普的让步之举，在美国朝野引起很多争议。共和党参议员卢比奥批评特朗普的妥协让步令美国失去了一个重要的施压手段。文章写道：

但对特朗普来说，这些批评似乎无关紧要。他所需要的，是给其重要的选民团体-美国农民一粒定心丸。而签署这份协议，显然起到了安抚农民的作用。

民主党人批评说，特朗普总统充其量只是解决了一个他自己制造的问题。但斯坦福大学政治学家陈仁宜认为，民主党人的这一观点很难占上风。陈仁宜说，特朗普会夸耀自己既向中国展示了实力，又和中国达成了协议，选民对此会非常买账。陈仁宜表示:'特朗普非常擅长推销自己。'"

德国企业咨询公司罗兰贝格（Roland Berger)和机动车技术研究联合体（FKA）新近发布的一项调研显示，在电动车领域，中国已经遥遥领先，美国排名第二，而传统汽车工业大国-德国则只能屈居第三。《柏林日报》写道：

尤其在汽车电池领域，中国的领先优势会继续扩大。罗兰贝格和FKA的调研报告认为，截至2022年，将有宁德时代、比亚迪以及孚能科技等三家中国企业跻身世界蓄电池六强之列，韩国则有LG和三星两家企业入围。而来自美国的届时也将拥有6%的全球市场占有率。宁德时代目前正在德国的图林根兴建欧洲大陆首家汽车电池工厂。预计，届时宁德时代的全球市场占有率将会达到美国特斯拉的三倍。

罗兰贝格和FKA警告说，欧洲大陆在蓄电池技术领域正在与世界脱节。在整个汽车电池价值链中，欧洲企业目前只能扮演一些无关紧要的角色，而在电池生产方面，欧洲则完全处于空白状态。调研报告指出，要想改变现状，欧洲汽车工业就必须加强同化工企业的合作，只要这样才能解决资金短缺和专业知识不足的问题。