德语媒体：特朗普到底帮不帮台湾？

特朗普成功再度入主白宫，也让美国的对华政策成为了各界关注的焦点。《南德意志报》担心，特朗普的孤立主义外交政策可能会抛弃台湾。《商报》却认为，美中贸易战的升级会让特朗普更加鲜明地支持台湾独立。

（德国之声中文网­­）《南德意志报》以“特朗普当选有可能成为中国的最重大胜利 ”为题，刊发评论指出，尽管特朗普治下的美国可能会加大对抗中国的力度，但是他反复无常的执政风格很可能正中中共下怀。

“新一轮的对抗可能就要到来。这是因为：拜登政府固然对华强硬，但仍然试图对外展现出其政策的稳定性和可预测性。这样做也是为了在危机时刻能够和中国方面直接沟通。但是特朗普反复无常的政治风格能否与这种做法相兼容，则相当存疑。”

“早在竞选期间，特朗普就威胁要对所有进口自中国的商品加征60%多的关税。对于中国而言，这会造成重大影响。特朗普胜选让中国确信自己的路线是正确的：尽可能独立自主、并且聚焦于美国以外的市场。两个超级大国之间的关系会怎样发展？目前还完全是未知数。”

“2018年，中国选择了谈判。但是中国这一次是否还会如此和善，则并不确定。2018年后，习近平已经证明他愿意付出重大经济代价来换取巩固他自己以及国家的权力。中国领导人将会利用每一寸特朗普留出的空间：这包括美国减少在国际组织的影响力，也包括美国在南海、台海的影响力。台湾需要美国的军事支持，但特朗普却对美国是否会驰援台湾不置可否。所以，特朗普胜选有成为中国的最大胜利之危险。”

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杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“震惊也带来一点好处 ”为题，刊发评论指出，特朗普胜选将让中国以及欧洲都面临艰难时刻，但也并非一无是处。

“特朗普胜选带来的震撼也有一些好处。一方面，这能使欧洲人在政治、经济、金融上更紧密地团结在一起，从而帮助他们克服自身的弱点。另一方面，特朗普的胜利也会加速英国与欧盟的和解。”

“美国与中国也可能发生地缘政治摊牌。特朗普在选战期间就许诺要用60%的惩罚性关税来阻挡所有进口自中国的产品，仅这一条就足以引发摊牌。北京不会束手就擒，而是会出台反制措施。拜登总统开启的美中脱钩进程将在特朗普治下显著加速。美中贸易战升级也有可能促使特朗普更加鲜明地支持台湾独立。”

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