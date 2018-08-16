德语媒体：特朗普关税击中中国？

（德国之声中文网）《世界报》在线题为"贸易战：特朗普惩罚性关税在危险时刻击中中国"（Handelskrieg Trumps Strafzölle treffen China in einem gefährlichen Moment ）的文章写道：

华盛顿征收惩罚性关税，正值"中国面临巨大的问题"。"因为（除出口外）其经济的另两大支柱--消费和固定资产投资，目前正大幅削弱。如果出口再受压力，中国可能面临真正的经济下跌，--除非该国再次以债务促增长。"

文章写道："当然，迄今为止的增长数字还看不出经济下行的迹象。第二季度官方数字显示，国民生产总值上涨6.7%。这在三年来6.7-6.9%增长率的区间之内。……但这些数字要谨慎对待。一个如此大国的增长率长期保持静态，几乎不可能。"有经济学家估计，北京的统计数字至少有所美化。之所以说得通，是因为其它数据显示的情况更令人忧虑。

比如，特别是对基础设施的投资增速明显回落，--多年来，这是中国经济的一个重要支柱。尽管2012年曾发生过一次，但当时的工业投资和房地产投资比现在高出一倍多。

另一支柱"零售业营业额尽管增长约9%，但扣除通胀因素，实际增长仅约6%。这仅是过去的一半。"

文章写道"更令人警醒的是，法国兴业银行中国经济专家姚玮（音）表示，有迹象显示，增长放缓波及就业市场。因失业率有所上升。"

"迄今为止，良好的出口起到平衡作用。7月出口甚至有所增加。但姚玮（音）估计，这可能是因为美国进口商赶在新关税生效前落实了订单。"

华盛顿目前正在对2000亿美元中国产品征收关税进行听证。听证将持续到周一。

文章写道："过去数周，对中国出口商唯一的减负是汇率。自4月初以来，人民币对美元下跌了约10%。"

"北京最终可能被迫以债务促增长。央行过去数周已经有所放宽贷款条件，银监会指示重新加强对基建项目的贷款发放。尽管这会让该国的债务大山继续增加，但短期可带来增长。账单之后到。"

《法兰克福汇报》题为"美中敲响贸易之争新回合"（Amerika und China läuten neue Runde im Handelsstreit ein）的文章写道：

"自周四起，从中国进口的化学品、拖拉机零部件和机械要征收25%的关税。北京则对进口的发动机、工业用油、鱼粉和卡车征收关税。"

"美国总统特朗普考虑采取进一步措施，消除美国巨额贸易逆差。德国Ifo研究所专家则对这一政策提出质疑，特别是考虑到德国的情况。……德国的经常帐户顺差是全世界最高的。特朗普此前曾威胁对柏林征收惩罚性关税。"

研究者费尔伯麦尔（Gabriel Felbermayr）说：" 无论理论还是实践都缺乏证据证明，经常项目顺差或净出口与一个国家失业率的整体下降相关。"正相反："似乎一个国家经常项目顺差的增加与失业率的上升更有关联。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点