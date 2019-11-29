德语媒体：特朗普为何而签字？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"对香港的象征性支持"为题，刊发评论指出，中国依然对和平解决香港危机束手无策。该文作者认为，如果美国此举能够切实促使中国转变思路，那么这次"干涉内政"就是值得称道的。作者写道：

"即便是美国出台的这部法案，其主要作用也是象征性的。但是，这种象征意义也不容低估，尤其是香港民主派近期感到国际社会支持度不如从前之时。

"推动法案的美国国会议员们，他们所关心的不是中国宣传机关所称的'暴徒'，而是香港的民主派。至于特朗普总统签署法案的动机，则并不十分明确。毕竟，他对人权并不怎么上心。

"关键问题并不在于，香港警方今后是否还能从美国进口催泪弹，而是如何为香港危机找到一个和平的政治解决方案。香港的特殊地位依然让北京受益良多，中国领导层本应该清楚地知道这一点。然而，至今并无迹象表明，北京已经有了一套能让香港及内地民众都能接受的方案。以所谓的'内政遭到干涉'为由而营造一种受屈辱感，这可不是什么方案。而将香港区议会选举结果与外部势力干涉联系起来的说法，即便对于中国宣传机关而言，水准也相当拙劣。"

瑞士《新苏黎世报》以"特朗普支持香港民主运动，并非反华"为题，刊文指出，美国总统签署法案是迫于国会的压力，他显然并不情愿这么做，因为这将对贸易谈判造成难以预知的影响。该文指出：

"确实，贸易谈判进程有可能因此而出现倒退，如果出现这样的情况并不意外。几个月来，贸易谈判进展十分缓慢而波折，夏初时甚至还中断了很长一段时间。12月15日，又有一批美国对中国商品的加征关税令将生效，外界认为，在这一日期前双方至少要达成部分协议，其中包括中国恢复进口美国农产品、在知识产权以及货币政策议题上做出让步。

"特朗普在签署香港法案时的不情不愿，其原因也不仅限于贸易政策。对于民主运动，他非常难以提起兴致。相比之下，他更容易对威权强人领袖予以赞赏。然而，美国国会里的多数意见十分明确，特朗普面对他们毫无胜算。在众议院，只有肯塔基州议员马西(Thomas Massie)对香港法案投了反对票，参议院更是全票通过。即便特朗普总统动用否决权，也可以被国会在复议中轻易推翻。

"此外，参议院不久后就不得不启动有关弹劾的程序，为此，特朗普希望能得到共和党人的一致支持。因此，现在可不是挑衅国会的合适时机。毕竟，他在签署法案时略有保留的言辞，已经能给予他足够的回旋余地来安抚习近平；同时，他在法案上签字，也迎合了参议院的诉求。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点