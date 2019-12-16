德语媒体：特朗普“不靠谱” 中日韩另起炉灶?

（德国之声中文网）《商报》（Handelsblatt）刊登了驻东京通讯员Martin Kölling撰写的分析文章，标题为《中日韩峰会--东北亚"冤家"聚首寻求合作》（Dreiergipfel China-Japan-Südkorea: Die Streithähne Nordostasiens suchen die Annäherung）。文章开篇就形象地概括了这东亚三国之间"爱恨交织"、对峙与合作共存的关系："中日韩三国峰会总是具有一定的戏剧化色彩。这三个东亚邻国的政府首脑，每年会聚集一堂，为建立共同的自由贸易区进行磋商。而在峰会之外，这三方却从未停止过争吵，不管是采用外交辞令，还是使用贸易手段。"

中国在过去数年里，分别与日本和韩国有过争议分歧，也都采取过贸易抵制的手段进行"惩罚"，但是在成都的这次峰会上，还是要向世界展示三方的互相靠拢。记者指出，朝鲜就为今年的中日韩峰会展现团结一致提供了很好的契机。作为朝鲜的邻国，中日韩在朝核问题上的相互协调释放出一个重要信号。"因为目前正是一个危急的时刻。在有关朝鲜核武和导弹计划的博弈中，经过相对平静的两年之后，超级大国美国和穷兵黩武的朝鲜金家政权之间的语调越来越尖锐。"

特朗普的朝鲜政策面临失败？

由于美朝对峙不断激化，特朗普的朝鲜政策也遭受越来越多的批评。文章接着指出，这导致原本国际上联合起来制裁平壤政权、用经济施压的"联合阵线"已经破裂。"不仅作为美国盟友的韩国，已经开始采取缓和调解的策略，而且朝鲜的盟友中国和俄罗斯，现在也不仅仅是允许商品物资运进朝鲜那么简单，这两个安理会常任理事国已经提出建议，放松对朝鲜的制裁。而特朗普目前只有两个选择，要么继续挥刀舞剑，要么就是妥协让步。"

虽然平壤方面曾警告特朗普，如果在年底之前不释放善意，就会收到一份"圣诞礼物"，不过目前来看金正恩似乎还没有采取动作。韩国军方在平安夜向民众保证，没有迹象显示平壤政权会采取实质性的军事行动。

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中日韩"抱团取暖"？

记者Martin Kölling注意到，不仅在朝鲜问题上，三国释放出了对话谈判的意愿，在双边关系上，中日韩也表现出互相靠近的姿态。"在对美贸易战的背景下，中国正在努力化解和邻国之间的外交危机。中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三在会晤时就互相承诺，要把双边关系提升到一个'新的层次'上。

《时代周报》在线版（zeit.de）也关注了中日韩峰会，将三国领导人在朝鲜问题上释放出的最重要信号解读为："最起码要保持对话"。此外三方之间扩大经济合作和加快自贸区谈判也是重要议题。中国和日本分别是全球第二和第三大国民经济体，韩国排名第十二。

该报还注意到日韩关系的重新缓和。日本首相安倍和韩国总统文在寅周二的会晤受到舆论的特别关注。这两个国家虽同为美国盟友，但是却常常因为历史遗留问题而陷入龃龉。围绕二战期间日本企业强征劳工赔偿案的争议，已经在日韩两国之间引发了一场小型"贸易战"。在长达15个月的"冰期"之后，这是日韩领导人第一次重新握手。

《商报》的文章也认为，在成都的会面是日韩两国首次释放出改善双边关系的信号。不过真正解决矛盾，恐怕会是一份不太可能降临的"圣诞礼物"。

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