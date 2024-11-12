德语媒体：特朗普上台 中国经济难上加难

北京上周通过10万亿元的拯救方案，但不是用于消费，而是消化地方债。《明镜周刊》作出分析，认为中国的经济困境在特朗普上台后可能更是难寻出路。此外，德语媒体也关注中国郑州大学生的“夜骑开封”。

（德国之声中文网）《明镜周刊》11月11日的文章写道，上周五，中国财政部长蓝佛安在人民大会堂举行罕见记者会。结果是：10万亿元，但不是用于消费，而是化解地方债务。作为一揽子拯救计划的一部分，北京允许地方政府在三到五年内进行债务重组。但这够吗？

文章写道，中国地方债的一大部分是地方政府的投资机构欠的，用于基础设施和房地产。国际货币基金组织去年估计，这一隐性债务额为8.3万亿美元，约合60万亿元人民币，也就是目前宣布债务重组金额的六倍。

文章写道，这些债务的累积是由于中国各地修建新机场、高速路、高铁以及数十万栋高楼和住宅，--都是借贷。卖地是地方政府最重要的收入来源，因为中国的个人所得税占GDP仅为1%，不像美国，个人所得税占到GDP的10%以上。

断了这笔资金，许多地方政府缺钱。后果是，2023年冬季，中国北方多个城市无法供暖。武汉则削减了医保金额。

文章写道，一名来自遵义的中国网友笑说，如今债务重组的钱还不够填遵义的漏洞。“遵义所在的贵州省是中国最贫穷、而又最债台高筑的省份之一。去年，遵义地方管理部门不得不向中央政府求救，以避免破产的命运。北京当时派出专家组前往贵州。”

美国圣迭戈政治经济学教授史宗翰（Victor Shih）则认为，10万亿的一揽子方案不过是账面上的操作，“对实体经济毫无用处”。

文章写道，正是在房地产疲软之后，北京开始推动工业生产，希望达到5%的增长目标。而这引发产能过剩、价格竞争白热化以及大量出口涌入国外市场。

而如今，随着特朗普第二次当选美国总统，他在选战中宣布要对中国进口产品征收60%的关税。“倘若他是认真的，那中国的GDP可能要跌好几个百分点。”

文章写道，如果中国出口因特朗普上台遇阻，那就必须刺激内需。但中国老百姓因为房价下跌，比以往更不愿意花钱。

文章写道，2008年全球金融危机后，北京已经推出过巨额的经济刺激计划，建成世界最大的高铁网络，修建新机场和地铁，结果债台高筑。奥运之年，中国的整体债务--包括所有家庭、企业以及国家--约占GDP的145%。如今，据估计已明显超过300%。

“而中国现在已经不需要更多的机场、地铁、桥梁了。”

（资料图片）去年6月郑州大学的一次毕业招聘会。今年，郑州大学生的“夜骑开封”一下传遍全国 图像来源: Avalon.red/Imago Images

“灌汤包起义”

《南德意志报》题为“灌汤包起义”的文章写道：“或许是在北京的压力下，高校加大了反应力度。郑州的大学生表示，大多数高校如今已经封禁，即便周末也必须每天三次报到。中共最担心的群体就是大学生。中国高校一直是重大变革的温床。1919年爆发了五四运动…70年后北京大学生发起民主运动，北京领导层1989年血腥镇压。”

“数万大学生自发聚集，而北京事先并未能预料到或阻止，这可能令领导层十分震惊。但大学生并未完全放弃。一些人据说现在徒步上路。”

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