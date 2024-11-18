德语媒体：特朗普上台后 台湾有何命运？

《法兰克福汇报》认为，由于特朗普非常不愿意让美国陷入战争，因此美国对台湾的军事承诺很可能会减低。《经济周刊》的一篇客席评论则指出，中国很可能会用灰色手段渐渐蚕食台湾，要想阻止只有靠西方国家联盟，但偏偏特朗普会破坏联盟。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“习近平给特朗普划的红线 ”为题，刊发评论指出，尽管特朗普很在乎自己的硬汉强人形象，但是他却有一个弱点会被中国利用：不愿意见到战争。

“中国领导人习近平在秘鲁APEC会议期间到底和拜登总统谈了些什么，其实不太重要。因为众所周知，特朗普并不怎么觉得自己有必要遵守前任总统的许诺。比如，他现在提名一名石油公司高管出任能源部长，白宫将再次调低气候保护的优先级。这也让欧洲人想起来：该领域也存在着竞争。现在，哪怕靠和中国合作，欧洲也无法阻止气候变化。”

“习近平说得没错，中美关系在拜登总统的四年任期中经历了高低起伏，但总体稳定。在最理想情况下，中美关系接下来会保持现状。但现在特朗普的执政团队已经成型，其负责外交的成员都是持强硬对华立场。而且，关税战也经常会引发政治动荡。”

“尽管特朗普有意展示强人形象，却有着一个弱点：不愿意进行战争。这一点可能对习近平有利。现在，习近平在台湾问题上给特朗普划了一条红线。其实这条红线可能一直都是美军在印太地区的行动边界。所以，特朗普不太可能会让美国滑入一场与另一个核大国的军事冲突。”

在南海冲突中屡屡扮演主角的中国海警，今后是否也会在台海承担更主要角色? 图像来源: Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以“中国想要如何悄悄地控制台湾 ”为题，刊发了旅居台湾的德国汉学家Stephan Thome撰写的客席评论。作者认为，北京可能不会采用军事手段直接武力攻台，而是会用其他的灰色手段慢慢蚕食台湾。

文章注意到，中国海警正在慢慢扩大其在台海水域的执法权，而其海军只是为海警船提供保护、在一旁起辅助作用。作者担心，北京根本不需要完全封锁台湾，只需要靠海警不时干扰台海的贸易船只，就能让台湾面临巨大的压力；同时，中国还可能派遣军舰、军机不断越过海峡中线，并且通过定向制裁、网络攻击等手段制造更多的混乱。

“这一战略的诡异之处在于，它是小步推进的。通过看上去很微小的变化，北京能够构造一种新常态，人们要在事后才会意识到由量变引发了质变。比如长期以来被当作两岸非正式边界的海峡中线，已经在过去两三年间被中国渐渐蚕食。”

作者认为，今后几年，北京采取这种战略的可能性将越来越高，而台湾盟友的处境则会越来越难。“要是美军派出军舰，就会让华盛顿看起来是自己主动挑起了升级。但要是美国放任中国海警行动，北京又会感觉受到了鼓舞，甚至会进一步考虑封锁台湾。要是届时美国想对封锁台湾的行动做出回应，就必须先要有对华开战的准备。换而言之：北京的每一小步，都能让美国继续观望或者坚决回应的成本急剧升高。”

“要想回击这一战略，只能靠美国团结尽可能多的国家共同阻挡中国。届时，中国就会担心自己的行动导致陷入不利的地区环境。因为除了俄罗斯、朝鲜之外，所有邻国都绝对不愿意见到台湾被北京控制，而是会更加坚定地站在美国一边。然而，要想构建这样的战略同盟，也需要投资；特朗普却没有这样的意愿，因为他把国际关系简化为双边贸易。”

“所以，中国押注于两个趋势：首先，特朗普将延续其第一任期内的破坏同盟的政策，而欧洲将被迫寻求更大的战略自主权，这正是中国长期以来想见到的。按照中国的算计，这也会导致欧盟顾此失彼。其实，即使只需要关注乌克兰问题，欧盟已经不堪重负；那么在台海问题上，只要没有达到武装入侵的程度，欧盟就会认为是和平的。欧洲人最关心的一点就是自己什么都不需要做。习近平很可能就会检验西方究竟瘫痪到了什么程度，以及中国究竟因此获得了哪些新的行动空间。”

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