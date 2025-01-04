德语媒体:物美价廉的中国产品威胁德国经济

柏林出版的德国《日报》警告指出，竞争力不断增强的中国商品正在蚕食原本属于德国企业的高端市场，原本依靠出口贸易解决一切国内问题的德国经济模式注定难以为继。奥地利《新闻报》则担心，特朗普可能会牺牲台湾利益来换取中国在贸易问题上对美让步。

中国企业正在进入机械制造等高价优质市场，触动原本属于德国的蛋糕。 图像来源: Nils Hendrik Mueller/Deutz AG

（德国之声中文网）立场偏左的德国《日报》以“黑色的零债务 ”为题，刊发社论抨击了德国自民党、基民盟等中右翼政党在选战中宣扬减税、宣扬继续坚持政府不举债的立场。作者警告说，面对中国竞争对手越来越优秀的产品，“德国制造”商品在国际市场上的吸引力正在下滑，出口导向型的德国经济必将遭受重击；而在这一大背景下，依然不愿举债投资、却寄希望于出口贸易解决一切德国国内经济问题的想法都是危险的。

“德国企业正在遭受苦难，因为中国对手正在赶超。后者如今往往能以更低廉的价格提供和德国货相同品质的产品。这种具有吸引力的价格一方面反映了中国较低的工资水平，另外也体现了中国人的结构性竞争优势。他们有着一个14亿人口的本土市场，他们的公司可以直接在本国大量销售，为此他们建造巨型工厂。所以，中国经济受益于巨大的规模效应：生产的产品越多，单价就越便宜。反观欧盟市场，其总人口只有4.49亿，而且欧洲人还面临着美国新总统特朗普想要加征关税的威胁。”

“从前，中国经济的规模效应并没有对我们构成威胁，因为他们长期以来主要生产圣诞老人塑料玩具之类的低端商品，德国企业本来也不会染指这一领域。但现在，中国企业正在进入高价优质市场，这原本是属于传统工业国的蛋糕。”

文章警告指出，很长一段时间以来，出口贸易一直是德国经济持续发展的主要动力，某种程度上甚至可以这样认为：德国从前之所以能够避免举债，是因为对德贸易逆差的外国帮忙承担了这部分债务，这些国家必须依靠举债才能购买更多的德国商品。

“现在，这种奇特的经济模式即将走到尽头。德国的出口贸易正在疲软，德国企业也在丢失技术领先地位。所以，最新的德国选战本应是寻找经济新模式的契机，比如加大对气候保护技术的投入，改善基础设施，加大科研投入。这一切都需要国家投资。可是，德国自民党以及基民盟却想要浪费这些钱去哄富人开心。”

特朗普会牺牲台湾换取中国在贸易问题上对美让步吗？图为青岛港的集装箱码头 图像来源: picture alliance/dpa/CHINATOPIX/AP

维也纳出版的奥地利《新闻报》以“展望特朗普的外交政策 ”为题，刊发了由曾经担任美国国防部副部长的哈佛大学政治学副教授Joseph Samuel Nye撰写的客席评论。作者认为，特朗普的最锋利武器就是他的不可预测性。

“特朗普提名参议院卢比奥(Marco Rubio)出任国务卿，众议员沃尔兹(Michael Waltz)出任国家安全顾问。这两人众所周知皆是鹰派，认为中国是必须严厉对付的主要威胁。从特朗普的选战言行中，我们还能得知，他计划对美国盟友的产品也加征新的关税，其税率甚至可能比中国产品更高。”

作者同时也指出，特朗普究竟会对各国产品如何加征关税，目前还是未知数，况且特朗普一直以来都以不可预测著称。“同样不确定的还有特朗普如何应对贸易伙伴的反制措施。假如睚眦必报的贸易战导致更高关税、更高物价，卷土重来的通货膨胀也可能引发美国国内政治的反弹。”

“由于特朗普为其所谓谈判技巧自鸣得意，他也可能会寻求妥协。他会不会向习近平提出美国减小对台湾的支持，从而换取一份他可以吹嘘为政绩的美中贸易协议？美国的部分亚洲盟友已经在为这种可能场景而抓耳挠腮。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2025年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。