德语媒体：物美价廉不代表就有销路

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“中国汽车在欧洲并不保证能成功”为题，刊发评论指出，不断推出新产品、积极在欧洲建厂的中国电动汽车产业，依然缺乏一些成功的关键元素。

“我们不能忽视来自中国的汽车厂商。几年前，中国车展上的新车型还为人所嘲笑，他们的车身外型是拙劣的仿制品，车身部件之间的间隙不够规则，内饰大量使用塑料材质。和当初相比，中国厂商现在有了长足进步，他们的产品具有独特设计、华丽内饰、优秀的娱乐设施。最关键的则是具备竞争力的电池技术。而且，中国年轻的汽车产业在全国各地都有工厂，也使用欧洲供货商，还推出了众多让人眼花缭乱的新品牌。”

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“取得如此快速进步的企业，很可能会在不久后也在欧洲市场取得重大成就。但是，中国厂商依然面临在欧洲销售的重大挑战。他们必须把品牌和形象联系起来，还需要打造成功的经销网络，并提供值得信赖的服务。目前，已经有一些失败的案例，比如在电器商店卖车、让第三方维修店提供售后服务的爱驰汽车，又比如试图通过互联网推销不知名的电动汽车品牌。”

“目前来看，中国汽车厂商在欧洲市场依然步履维艰、代价高昂。这也让传统的欧洲车企获得了抵抗竞争对手的准备时间。他们需要的并不是针对中国汽车征收惩罚性关税或者进口限制，而是大力加强自身的努力。欧洲需要在电池、电力驱动技术方面加强创新，还需要为打造欧洲电池产业链塑造良好的框架环境。在能源价格等经济环境方面，德国不仅仅远远落后于中国，也落后于邻居法国。”

德国政治学者Alexander Görlach在柏林出版的《世界报》撰写客席评论，纪念整整十年前台湾青年学生发起的“太阳花”运动。文章以“当台湾大学生抗衡中国捍卫自由之时”为题，指出中国的权力诉求无处不在，因此必须时时刻刻捍卫自由。

“台湾和香港民主运动的不同走向揭示了一点：假如一个世界由中国说了算，究竟会演变成何等模样。在曾经热闹、充满生机、广受东西方人士欢迎的香港，人们已经开始离开。凡是能走的人都在逃离。而在民主之岛台湾，1月13日再次和平地举行大选，民进党的现任副总统赖清德当选，他将在5月正式出任总统。”

“台湾岛上的民众生活在北京所痛恨的民主中。根据《经济学人》杂志2023年的全球民主指数，台湾排名亚洲第一、全球第十。相比之下，德国也不过排名第12，美国更是遥遥落后排在第29位。”

“对于中国而言，家门口存在一个运转良好且繁荣的民主政体就是一种威胁，因为台湾民众有一天可能激励饱受中共的中国人也在自己国家追寻自由的生活。所以，习近平计划要武力攻打这个民主之岛、将其并入中华人民共和国。”

“中国空军几乎每天都在台湾周边空域飞过，中国海军则在海峡挑衅台湾海军。就像在香港一样，习近平希望通过恐惧和威吓来迫使台湾民众就范。自由世界决不能允许习近平夺取台湾，因为权欲熏心的独裁者总是会寻找下一个新目标。”

“十年前，台湾之所以能保护好民主，要归功于太阳花运动。尽管香港人也冒着风险走上街头反抗压迫，却没能取得这样的成功。”

“尤其是当今，德国也有数十万人走上街头反对右翼极端主义时，我们能清楚地认识到：争取民主的斗争是一场全球性斗争；为自由和人权而战的正直人士在全世界都能找到朋友。在不同地方走上街头争取民主的盟友们也总是能够相互学习。”

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