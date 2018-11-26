德语媒体：“热带特朗普”能与中国抗衡？

（德国之声中文网）"11月末的一天，当全世界的目光投向布宜诺斯艾利斯的G20峰会时，没有人注意到里约热内卢高档街区Barra daTijuca举行的一次早餐会。而它关系到的不亚于一次地缘政策上的轴心转移。"

《南德意志报》的文章开篇谈到了被称为"热带特朗普"的巴西当选总统博尔索纳罗与特朗普国家安全顾问博尔顿（John Bolton)的一次会晤，中国的影响是首要议题之一。文章写道：

"拉美常常是被忽略的美中贸易争端的第二战场。对于和其所谓后院的政治和经济关系，美国近些年来都漫不经心。奥巴马总统虽然发现需要拉美战略，比如和古巴接近，但为时已晚，而特朗普除了对墨西哥进行羞辱外就没有什么战略。中国人却填补了这一空白。美国在80年的时间里一直是地区强国巴西最重要的贸易伙伴，但从2009年起被中国取而代之。"

文章认为，面对中国在拉美的贸易攻势，博尔顿在博尔索纳罗就任前就与其会晤是想将巴西拉到美国这一边，而极右翼的博尔索纳罗本来就崇拜特朗普，将其视为战略伙伴。在选战中，博尔索纳罗就宣称不会让"中国买下整个巴西"，在访问亚洲时，还特意绕过中国，去了日韩和台湾。不过，《南德意志报》作者认为：

"与北京抗衡路线的问题在于，博尔索纳罗根本无法承受其后果。如果不想在喜出望外的选举胜利后马上引起普遍不满，他就必须尽快结束巴西的经济危机。为此，他无疑需要中国的金钱。巴西几乎四分之一的出口，尤其是大豆和铁矿石都输往中国。这一趋势还在强化。而美国在巴西的购买量不及中国的一半。"

中国的投资者和外交官正等着博尔索纳罗上任后回心转意。文章最后写道，"也许是为了帮他改变想法，中国国家主席习近平在G20峰会期间大张旗鼓地和巴西的邻国阿根廷签署了30项贸易协议。"

韩飞龙在英国状告中国央视

《南德意志报》的另一篇文章再次聚焦在中国遭关押期间被迫在中国电视上认罪的英国私家侦探、商人韩飞龙（Peter Humphrey)。今年11月下旬，韩飞龙向英国电信监管局（Ofcom)投诉，指出自己在中国被关押期间受到中国中央电视台的逼供。央视不仅在中国播出其被迫认罪的视频，还通过其国际部门中国环球电视网向包括英国在内的世界各地播放。韩飞龙认为这违反了英国的媒体准则，要求英国电信监管局吊销中国央视在英国的执照。

《南德意志报》文章写道，"如果英国电信监管局证实其投诉有效，那么中国央视可能在英国失去执照。这将为其它国家开创先例。在瑞典、加拿大、法国和美国，也播放过类似的视频。更多指控也在准备之中。而这将对全世界产生信号作用。"

文章指出，韩飞龙在视频采访中被逼供不是个别情况。"自2013年7月以来，在中国至少播出了100个这样的逼供视频，至少27个通过国际频道中央四台在全球121个国家播出。英文频道中国环球电视网（CGTN）至少播出了8个……"

文章写道："他（韩飞龙）也想为许多没有哪个使馆感兴趣、没有记者报道的被囚人发声。在英国没有人能凌驾于法律之上，他说，'我的国家是法治国家'，如果中共不依法治国，而是将法律作为工具，那么至少要让它在国外感受到，不能无法无天。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。