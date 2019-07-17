 德语媒体：灾难才刚刚开始 | 媒体看中国 | DW | 17.07.2019

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德语媒体：灾难才刚刚开始

柏林《日报》认为，中美贸易战是一场持久战，且是刚刚开始，将对全世界造成深远的损害。苏黎世《每日导报》认为，如果中国近期的经济降温归咎于贸易战，今后将会酿成大灾难。

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking (Reuters/M. Schiefelbein)

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当各界都在观望中美何时会重启贸易谈判时，美国总统特朗普周二表示，中美仍需要许多时间来达成贸易协议，并再次提到对剩余价值3250亿的中国商品征收关税的可能性。 (17.07.2019)

中美贸易谈判代表将在本周再次通话，将是双方两周内的第二次通话。如果中国经济成长率下滑真的是如特朗普所说，是他课征高额关税的「杰作」，那么这些电话是否将会为成长趋缓的中国经济带来转机? (16.07.2019)

面对经济下行压力和世界贸易保护主义抬头​​等因素，中国GDP增速再降至新低。这是否会影响中美贸易谈判，使得中国国家主席习近平更难对美国进行强有力的反击，让贸易战继续恶化? (15.07.2019)

正当各界对于中美何时将重启贸易谈判而感到坐立不安时，一通关键的远洋电话接通了。在众多不确定性当中，被美国政府列入黑名单的华为虽然获得了暂时性的解套方案，却还是忐忑不安。 (11.07.2019)

(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》以"更糟的还在后头"为题，刊发评论指出，虽然美中贸易战近期有所平息，但远未结束，恰恰相反，这场冲突现在才刚刚开始：

"中国政府此前做出了根本性的误判。他们认为，增加从特朗普票仓地区的玉米、大豆进口，就能有效安抚特朗普。但是现在，北京也认识到，这场贸易战实际上是持久战。

"中国经济的崛起，绝对要归功于美国消费者对中国廉价商品的无限饥渴。中国由此获得的顺差，则用来给美国公共财政发放贷款。特朗普如今设立的目标是，解除这种对中国的依赖关系，让这两个全球最大经济体相互脱钩。为此，他愿意付出一些代价。但是，即便特朗普总统在一年半后连任失败，民主党人上台后也会坚持对中国的对抗路线。

"不仅仅是特朗普，许多美国人在对华关系方面所关心的事情，都要远远超出公平市场准入机制、贸易平衡、知识产权保护的范畴。对于他们而言，更重要的是：有一个国家正在寻求世界领导权。中国在经济与科技方面追赶得越多，反对中国的声音就会越凶。

"如今的世界，刚刚处在两强相争的开端。这场争斗所造成的损害，恐怕将不止是全球经济受挫。"

 

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan (Reuters/J. Lee)

苏黎世出版的《每日导报》以"中国的经济增长率并非关键"为题，刊发评论指出，只要中国政府愿意，随时可以下令国资银行增加贷款，给那些低效的国企续命，从而刷高经济数据。因此，最新的中国经济增长率数据显著下滑，这一事件本身并不值得担心。而造成这轮经济降温的背后原因，才真正引人忧虑：

"用增发贷款这种方式促成的增长是不可持续的，早晚会酿成灾难。而且，这种做法也不符合包括瑞士在内的贸易伙伴的利益。所以，增长率下滑，也可以是一件好事，尤其是中国政府能够摆脱低效投资、实现消费内需拉动型增长模式时。这也正是中共当局的目标。如果这一目标达成，增长率变低就会是其中的一个结果。但愿中国能够更好地向这个目标迈进。

"但是，如果造成中国增长率下滑的原因是中美贸易战，那就再糟糕不过了。对于中国而言，极高的关税现在已经构成了重击。出口贸易额大幅下挫、制造业外迁将会使中国经济的转型变得愈发不可能。中国政府将会继续依赖债务、依赖错误的投资，而这种依赖性甚至还会增强。还有一大风险就是中国可能会在这种局面下大幅转向民族主义，届时，受威胁的就不只是全球贸易。然而，最新的数据显示，情况恰恰就在往这个方向发展。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

taz: Es kommt noch schlimmer

日报

TA: Nicht Chinas Wachstum ist entscheidend

每日导报

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