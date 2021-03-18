德语媒体：火药味十足的初次会晤

（德国之声中文网）《世界报》评论指出，华盛顿同北京的关系非但没有随着特拉普离任而缓解，反而随着拜登上台而进一步加剧。这篇题为《拜登以强硬对抗北京的不公》的评论写道：

“原定日程安排中，双方代表向媒体发表的短暂演说演变成了相互间近一个小时唇枪舌战般的公开辩论。中方指责美国街头黑人会遭无辜杀戮。美国则宣布，今后对于发生在中国境内外的践踏人权行为，美国都将继续仗义执言。比如，对香港民主运动以及对维吾尔穆斯林少数民族的镇压。拜登当局也已将中国在新疆的做法定性为种族灭绝。

美国人对本次会谈的艰难程度虽然有所预料，但正如一位美国官员所言，中国人的‘作秀’行为，仍让美方大感意外。这一点充分说明，特朗普时代的结束绝不意味着中美危机的终结。”

评论称，拜登当年的顶头上司，奥巴马在担任总统的八年任期内，曾努力靠近中国，尽量避免发生中美冲突。但就在奥巴马任期内，中国就已开始了扩张性的外交路线，例如在有争议的南中国海开疆拓土等等。评论继续写道：

“此后，中方继续强化这一外交路线。有鉴于此，拜登及其团队已经意识到，美国必须强势阻遏中国的扩张行为，面对中国不公平的贸易行为，也应采取比奥巴马时代更为坚决果敢的措施。而北京方面显然也已下定决心，亮明自己是美国以及整个西方阵营最重要对手的身份，并坚决捍卫自己的立场。

至于中方采取对抗政策是否明智，显然值得商榷。道理很简单，同特朗普不同的是，拜登在世界各地的美国盟友当中拥有良好的声望。因此，同其前任相比，拜登也更有能力打造自由国家联盟，以共同对抗中国的专制和全球扩张。”

白宫易主以来，其对华政策的措辞日趋强硬。拜登总统将中国政府在新疆的所作所为定义为“种族灭绝”。柏林出版的《每日镜报》发表评论称，这种以道德说教为基础的外交路线也可能会起到适得其反的效果。评论写道：

“这类说辞对谁会有用呢？拜登当局也不得不在许多领域同北京领导层开展合作。因此，种族灭绝的指控并不会带来实质性的后果。但这种说辞恰恰会给中共的意识形态提供口实，既西方为了自身的战略利益，会不遗余力地诋毁中国的社会制度。道德只是一种工具罢了。

德国前总理施密特曾经说过：‘道德说辞不是最重要的，重要的是本国政治的道德基础。’拜登应当以此为戒。他对俄罗斯、中国以及沙特阿拉伯领导层的强烈谴责同其前任形成鲜明对比，有可能会因此博得好感。但这并不能取代睿智的施政手段。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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