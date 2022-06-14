德语媒体：澳大利亚发起魅力攻势

（德国之声中文网) 《新苏黎世报》发自堪培拉的报道称，两年前，由于保守派总理莫里森要求追查新冠病毒源头，彻底激怒了北京。以至于一段时间以来北京甚至完全不予理会来自澳大利亚政界的接触尝试。这篇题为《澳大利亚开启了魅力攻势》的报道写道：

"除此之外，澳大利亚拒绝中资项目以及对中共政权及其人权记录的公开批评，也使双边关系日趋紧张。澳大利亚将华为排除在该国5G网建设之外，联邦政府叫停了维多利亚州参与中国一带一路项目的计划。作为回应，中国对来自澳大利亚的葡萄酒和大麦征收高额惩罚性关税，并禁止进口澳大利亚煤炭。中国设置的贸易壁垒使澳大利亚的棉花、牛肉和海鲜行业叫苦不迭。

澳中关系的恶化要比澳大利亚同法国（因潜艇合同而导致）的关系恶化背景更为复杂。因此，修复关系难度也就更高。不过，阿尔巴尼斯当选总理后的第一时间，就已经出现了首个积极信号：中国总理李克强为阿尔巴尼斯发了了贺电。而上周日，在一年一度的香格里拉对话期间，中澳两国国防部长也举行了会谈。这是两年来，两国部长级官员的首次直接接触。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯 (Richard Marles)形容此次会谈迈出了至关重要的第一步，并认为会谈本身开放且内容广泛。他表示，会谈中也涉及了对澳大利亚极为重要的敏感话题，包括中国在南中国海上空拦截澳大利亚军机的行为。马尔斯同时也强调，澳中关系极为复杂，而正是因为双边关系的复杂性，开展对话才更为重要。"

报道指出，澳大利亚新总理阿尔巴尼斯以及首位亚裔外交部长黄英贤迄今为止的表现，似乎有望促成澳中两国间达成某种"求同存异的共存模式"。

"澳大利亚亚洲协会总干事伊万诺夫（ Philipp Ivanov）认为，黄英贤在印度尼西亚用流利印尼语发表的讲话，以及她耐心聆听对方观点的做派，在亚洲留下了极好的印象。《外交官》杂志的一篇评论中称，黄英贤同中国外长王毅在同一时间对太平洋岛国的出访行动，展示出了良性外交、谦卑以及尊重会产生良好的效果。太平洋岛国拒绝同中国签署区域性安全与经济协定的建议，这对澳大利亚来说，可以称得上是一场外交胜利。

伊万诺夫表示，如果澳大利亚能够以负责伙伴的姿态去推动亚洲的安全与经济发展，也将会对澳中关系产生积极影响。这也意味着，澳大利亚必须承认，'我们的许多亚洲伙伴都不愿在美国和中国之间选边站'。"

中国是德国最重要的贸易伙伴之一，德国经济更是高度依赖中国庞大的市场。《法兰克福汇报》评论认为，减少经济依赖是政府的任务，不应让企业起承担这一重任。

"从企业的角度来看，经济依赖是政界评估的结果。当某国受到政治鄙视，并被启动制裁机制时，尤为如此，俄罗斯就属于这种情况。现在也在要求在华企业避免或关闭那些不符合我们价值观的生产基地。企业既要对其产品负责，也要对其声誉负责，这其中就涉及到客户、员工和持股人。这写应得到企业的特别关注，而不是朝令夕改的政策调整。

政界必须展示出足够的勇气，直截了当地指出践踏人权的行为。企业战略并不能替代外贸政策制定者的勇气。以商促变的策略或许吃了很多败仗，但以取消商贸而促进变化的策略更不会达到目的。政府发出的制裁威胁，导致了更大程度的经济依赖。而企业只能通过广泛分散风险和扩大自有资金才能降低依赖程度。"

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