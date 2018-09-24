德语媒体：港独政党遭禁 ”港人治港“堪忧？

香港保安局局长李家超9月24日宣布，香港民族党属非法社团，从即日起禁止在香港运作。这是香港主权移交中国以来，首次有一个政党被禁止运作。有人担心，北京影响力不断扩大的同时，香港的自治地位将名存实亡。《新苏黎世报》以《独派政党遭禁 不安情绪渐增》报道了这一事件。该报写道：

"李家超在陈述禁党理由是表示，现年28岁的陈浩天领导下的这一政党主张香港脱离中国而独立，声称为此目的不排除发起"武装革命"。作出上述党禁决定，是为了保障国家安全和公共秩序，也是为了保护香港人的自由和权利。李家超还指责该党煽动港人仇视在香港生活的大陆人，并试图在学校中传播他们的理念。不过，李家超也不得不承认，该党成员并没有在其争取独立的努力中使用过暴力手段。

现年28岁的香港民族党召集人陈浩天

香港政府很清楚，宣布这一禁党令如履薄冰。李家超也努力试图息事宁人，他表示此次禁令绝不是剥夺香港民众的自由。1997年，香港主权回归时，中国承诺在'一国两制'模式下，香港将享受广泛的自由权利。但近一段时间的发展却展示了一幅截然不同的画面。北京及其代理人正在不断侵蚀一国两制原则。三年前，香港民众最为真切地感受到了这一恐惧，当时有五名出版过批判中国书籍的书商突然失踪。后来才知道，他们已经被中国有关当局所控制。"

香港当局宣布禁止民族党活动的消息也引起《法兰克福汇报》的注意，该报以《活跃人士担心今后禁令会更多》为题报道了香港反对派对这一禁令的反应。文章写道：

"民主派积极分子认为，这项禁令是一个值得警觉的信号。他们担心北京有效期至2047年的'一国两制'承诺将被逐渐侵蚀。美国驻香港总领事馆也表示，这一步骤同保障言论和结社集会自由的价值观格格不入。

越来越多的大学生主张香港人自己的身份认同

香港政治学者林和立对本报表示，这一禁党令只是北京'进一步限制香港自由'的借口而已。他认为，其它一些小政党今后也将遭到禁止。其中就包括香港抗议运动领导人黄之峰2014年组建的'众志党'。该党虽然不主张香港独立，但认为香港人有表达这一诉求的自由或者通过全民公投做出决定的权利。林和立说，'现在香港各民主团体的头上都悬着一把达摩克利斯之剑。'他认为，指控香港民族党危害到国家安全非常'可笑'，毕竟该党只有区区几名党员，在立法院中也没有议席。但是，令北京头痛的是，2014年的抗议运动无果而终后，失望的大学生当中主张香港身份认同的声音与日俱增。尽管如此，真正主张独立的香港人数量非常有限。民族党主席陈浩天周一并没有公开表态。如果他再以党主席身份公开出现，将面临三年监禁。"