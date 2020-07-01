德语媒体："港版国安法说明北京的承诺不值得信赖"

昨天中国全国人大常委会全票通过"港版国安法"。同日在香港特别行政区公布实施。《南德意志报》对此发表评论认为，这说明"将中国纳入世界秩序的尝试失败了"。《日报》发表评论认为，" 对香港来说是一场噩梦，对世界其它角落来说，是一个起床号"。
（德国之声中文网）《南德意志报》驻京记者Lea Deuber就中国人大常委会通过港版国安法一事撰写并发表评论"陷入恐惧中的城市"（ Stadt in Angst ）。她在评论中指出，北京打破同英国之间签订的《联合声明》出台执行港版国安法，这说明"将中国纳入世界秩序的尝试失败了，而（北京）应为此承担后果"。
作者认为，港版国安法是中共驯服不逊的香港的一个工具。"多年来他们渗透瓦解（香港）公民社会，威胁积极分子，绑架异见分子，削弱新闻自由，"作者写道，"2014年中共政权就声称，香港的高度自治权不是固有的，而是一种特权优惠，是北京赋予的，北京也可以拿走。现在北京正在做的就是这个。在打击恐怖活动、颠覆国家政权 行为外衣的包装下，北京给了这座城市的自由致命一击。 "
作者指出，《中英联合声明》是一个在联合国备案过的条约。"共产党单方面宣布条约无效，现在德国应该采取行动，支持在国际法庭上提出对中国的诉讼。本来德国的中国政策就应该重新得到审视。全球自由秩序早已处于危机之中。……香港事务只是提醒众人，另一个标志国际秩序和自由遭受侵蚀的重要事件是2012年习近平开始执政。"
作者写道："对外北京将自己打造成一个国际合作和多边主义支持者的形象，甚至是欧洲的朋友。北京很清楚欧洲伙伴们喜欢听什么。但是最晚到了习近平开始担任国家主席之后，和欧洲打交道的伙伴变了。这个新的中国无论是对外还是对内都显现出前所未有的攻击性。……"
评论写道，"北京现在感觉到了阻力。这也是为什么它将对它的批评都叫做'反华'或者'冷战思维'。然而外国或者美国并不是这种疏离感的推手。中国的开放政策多年来没有再取得新的进展。在华欧洲企业直到今天很大程度上都只能在有限的领域进行投资，在这些领域要么中国企业占有市场优势，要么就是无利可图。中国的数码系统还从未像现在这样与外界相隔。另外中国现在有选择性地发放签证"。
作者最后写道："北京要求其它国家开放。而自己只有愿意的时候才开放。合同、国际法律、规则、标准，这一切都只有在对中共政权有用处的时候才有价值。想将一个上升中的经济体纳入（世界秩序）的尝试是正确的，但是它失败了。现在到了诚实地盘点清算的时候了，而且要有一个清晰的后果。"
向世界吹响起床的号角
德国左翼报纸《日报》也就港版国安法发表评论--"向世界吹响起床的号角"（ Für die Welt ein Weckruf ）。评论认为，北京无视一份具有国际法效力的条约，取消香港的自治地位。国际社会不能不让北京承担后果。
评论写道，"这是多么苦涩的讽刺：2003年和2019年，香港的民主运动通过举行大规模示威抗争阻止了'国安法'和有争议的逃犯条例。北京原本承诺的民主选举到今天却也都还没执行" ，
" 但是，尽管情况不利，（香港）这座自治大都市的民主运动形成的压力仍在稳步增加，并最终在2019年11月举行的区议会选举中取得压倒性胜利。可是，现在北京政府匆忙通过了内容可疑的港版国安法并以此制造事实。这比以往所有被阻拦的法律都更具有打压性，同时还绕过了香港的自治地位" 。
评论认为，港版国安法制定的程序也缺乏透明度。"他们甚至都没有试着让制定的程序哪怕是看起来是民主的。正相反，这是独裁政权旨在威吓其批评者的权力表现 " 。……"港版国安法说明北京的承诺不值得信赖。对香港来说是一场噩梦，对世界其它角落来说，是一个起床号。"
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