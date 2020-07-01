德语媒体："港版国安法说明北京的承诺不值得信赖"

（德国之声中文网）《南德意志报》驻京记者Lea Deuber就中国人大常委会通过港版国安法一事撰写并发表评论"陷入恐惧中的城市"（ Stadt in Angst ）。她在评论中指出，北京打破同英国之间签订的《联合声明》出台执行港版国安法，这说明"将中国纳入世界秩序的尝试失败了，而（北京）应为此承担后果"。

作者认为，港版国安法是中共驯服不逊的香港的一个工具。"多年来他们渗透瓦解（香港）公民社会，威胁积极分子，绑架异见分子，削弱新闻自由，"作者写道，"2014年中共政权就声称，香港的高度自治权不是固有的，而是一种特权优惠，是北京赋予的，北京也可以拿走。现在北京正在做的就是这个。在打击恐怖活动、颠覆国家政权 行为外衣的包装下，北京给了这座城市的自由致命一击。 "

作者指出，《中英联合声明》是一个在联合国备案过的条约。"共产党单方面宣布条约无效，现在德国应该采取行动，支持在国际法庭上提出对中国的诉讼。本来德国的中国政策就应该重新得到审视。全球自由秩序早已处于危机之中。……香港事务只是提醒众人，另一个标志国际秩序和自由遭受侵蚀的重要事件是2012年习近平开始执政。"

作者写道："对外北京将自己打造成一个国际合作和多边主义支持者的形象，甚至是欧洲的朋友。北京很清楚欧洲伙伴们喜欢听什么。但是最晚到了习近平开始担任国家主席之后，和欧洲打交道的伙伴变了。这个新的中国无论是对外还是对内都显现出前所未有的攻击性。……"

评论写道，"北京现在感觉到了阻力。这也是为什么它将对它的批评都叫做'反华'或者'冷战思维'。然而外国或者美国并不是这种疏离感的推手。中国的开放政策多年来没有再取得新的进展。在华欧洲企业直到今天很大程度上都只能在有限的领域进行投资，在这些领域要么中国企业占有市场优势，要么就是无利可图。中国的数码系统还从未像现在这样与外界相隔。另外中国现在有选择性地发放签证"。

作者最后写道："北京要求其它国家开放。而自己只有愿意的时候才开放。合同、国际法律、规则、标准，这一切都只有在对中共政权有用处的时候才有价值。想将一个上升中的经济体纳入（世界秩序）的尝试是正确的，但是它失败了。现在到了诚实地盘点清算的时候了，而且要有一个清晰的后果。"

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



向世界吹响起床的号角

德国左翼报纸《日报》也就港版国安法发表评论--"向世界吹响起床的号角"（ Für die Welt ein Weckruf ）。评论认为，北京无视一份具有国际法效力的条约，取消香港的自治地位。国际社会不能不让北京承担后果。

评论写道，"这是多么苦涩的讽刺：2003年和2019年，香港的民主运动通过举行大规模示威抗争阻止了'国安法'和有争议的逃犯条例。北京原本承诺的民主选举到今天却也都还没执行" ，

" 但是，尽管情况不利，（香港）这座自治大都市的民主运动形成的压力仍在稳步增加，并最终在2019年11月举行的区议会选举中取得压倒性胜利。可是，现在北京政府匆忙通过了内容可疑的港版国安法并以此制造事实。这比以往所有被阻拦的法律都更具有打压性，同时还绕过了香港的自治地位" 。

评论认为，港版国安法制定的程序也缺乏透明度。"他们甚至都没有试着让制定的程序哪怕是看起来是民主的。正相反，这是独裁政权旨在威吓其批评者的权力表现 " 。……"港版国安法说明北京的承诺不值得信赖。对香港来说是一场噩梦，对世界其它角落来说，是一个起床号。"

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