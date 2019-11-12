德语媒体：港府和示威者都应克制

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"为习近平输送弹药"为题，刊发评论指出，目前香港的激进示威者，似乎囊括了大部分的香港年轻人，他们以追求自由之名义所做出的暴力行为，恰恰在为北京的当权者提供最好的口实。

"但是，这一切发展到如今的地步，负首要责任的依然是香港特区政府以及北京的当权者。众目睽睽之下，他们放弃了每一个能够缓和局势的机会。林郑月娥辞职、成立独立调查委员会、或者早一点收回《逃犯条例》修订案，都可以打破局势不断升级的魔咒。"

"恰恰相反，当权者不仅仅无视大量民众的和平示威，他们还营造了一种犯了罪行无需承担责任的环境：警察、黑帮打击反政府人士时，必然感到受鼓舞。北京方面则不调查虐待、性侵等警方受到的暴力指控，反而将这些疑似违法的行为美化为英雄举动。现在，银行家、办公室职员也向掷砖块者、纵火者表示了声援；民调显示，70%的民众认为警方在滥用武力。这意味着，当权者已经失去了一切合法性。"

"人们不禁产生了这样一种印象：北京当权者想要促使局势激化。短期来看，北京需要一个推迟11月底香港区议会选举的借口，从而避免意料之中的亲北京阵营的惨败。显然，北京当局正在制造一种事实，从而成为合理化今后更强硬措施的基础。而大学生投掷燃烧弹的画面，对北京来说正当其时。"

文章注意到，香港警方已经开始使用"反恐"这样的字眼，而中国此前是在对付维吾尔人时使用这样的词汇的。作者认为，中共当局想用大规模抓捕、长期监禁来一劳永逸地解决掉香港人的抗争精神。

"不过，这一切也没有那么简单。根据国际条约，香港享有高度自治地位，这阻止了中央政府掌控一切。而且，出于经济以及形象考虑，北京依然认为香港自治地位十分重要。所以，北京有可能寄希望于局势升级到令人绝望之时，支持政府采取强硬措施的人数就会增加，而相应的国际批评也会减少。"

作者进一步指出，虽然局势还没有到令人绝望的地步，但是警方越来越肆无忌惮、政府的恐吓声音越来越频繁、政治让步的希望越来越渺茫，这些都在增长抗议者的怒火，整整一代人如今都在这种环境中变得激进。"示威者担心这场运动产生分裂，因此禁止阵营内部互相抨击。但是这也导致了自以为是，为暴力幻想和无政府主义提供了土壤。长期以来，示威者都认为'无大台'是自己的优势，不会因为领袖人物被捕而让整场运动被扼杀。但是，另一个问题现在也越发重要：'无大台'的运动是否还有行动决策能力？尤其是没有人能够真正阻止暴力之时。"

评论的末尾，作者指出，香港示威者的暴力升级，为习近平的一党专政体制提供了意外的弹药，让更多的中国民众以为，共产党就是稳定与富足的唯一保障。"在北京当局眼中，追求自由民主就是'一种恶性病毒，只有意识形态免疫力薄弱的国家才会受到感染'。从这个视角出发，香港危机正当其时。事实上，香港的暴力画面让不少中国人相信，他们所生活的内地才是更美好的地方。而对于西方与中国的关系，这可不是什么好兆头。"

瑞士《新苏黎世报》以"为民主而战，就必须接受反对意见 - 这点也适用于香港示威者"为题，刊发评论指出，若要缓和香港的局势，不仅仅香港警察应当克制使用武力。

"人们不禁要问，这一切究竟能如何收场？指责林郑月娥顽固、港警滥用武力，这固然是合理的，但是示威者同样应当克制。面对无谓的、恶劣的、甚至面向同胞的暴力行为，'警察同样也使用暴力'实在是一个低级的借口。为民主而战，就必须要接受反对意见。即便对方代表的是令人痛恨的政府观点，也绝不能对他进行殴打甚至焚烧，这是绝对不可容忍的。"

"可是，冷静的人只是少数。这不仅仅是因为，这场运动没有真正的领袖。这种架构有其优势，不会因为领袖被捕而导致运动被扼杀。示威运动延续5个月，也多少归功于此。但是现在，也同样没有人能够出面呼吁冷静、哪怕是至少呼吁大家放慢脚步。即便政府愿意和示威者谈判，也不知道到底应和谁谈。"

"然而，林郑月娥也不能将此作为无动于衷的借口。她要为如今的局面承担主要责任。她没有寻找化解危机的方案，也没有真正去解决危机背后的社会、政治问题，反而一天天地让嗜血鹰犬般的警察去追捕示威者。警方的滥用武力，以及此后政府不愿调查，导致了这场起初和平的示威在短短几星期后就演变成肆意的暴力。"

"示威者很久前就要求对暴力事件进行独立调查。港府应该响应这个诉求：独立调查委员会也许能够缓和这场危机，让香港逐步重回正轨。特区政府应该赋予这个独立委员会以真正的职能：如果港警被证实滥用武力，就必须有人担责。对于示威者阵营来说同样如此：那些和平践行示威自由权利、只是因为蒙面而被捕的人，应当免于检控；而那些激进骚乱者则必须承担罪责。谁呼吁民主和法治，谁就不能要求为自己的罪行免去刑责。"

"独立调查将是一个漫长、复杂的进程。而且，无法保证各方都对结果满意。但是，香港如今亟需缓和局势，否则，必然会有更多的死伤事件。"

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