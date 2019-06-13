德语媒体：港人的抗争“还远没有结束”

（德国之声之声中文网）"香港重新觉醒了"，德国"每日新闻"（Tagesschau）周六发表评论《还远没有结束》在开头这样写道。在香港回归中国至今的20多年里，还从未有如此多人走上街头，"虽然港府如今暂停充满争议的修例，但是（民众的）情绪并不会由此迅速平静下来"。

文章表示，修改《逃犯条例》只是抗议的导火索。"很多香港民众的不满情绪有着更深层的原因。数年来，充满忧虑的他们眼看着'一国两制'原则慢慢地被瓦解。香港人害怕失去目前享受的自由：新闻自由、论自由、集会自由。这都是中国大陆民众所没有的。香港人为拥有一个独立并且合理运行的、不同于北京那样肆意专断的法律体系而自豪。"

"然而如今，这些都因为中国试图向香港施加更多影响而面临威胁。……很多香港民众在展望未来时看到两种可能： 致命地沦落中国模式，或者挥舞旗帜走上街头。后者虽然同样结果未知，然而在很多香港人看来，也没什么（可以比前者）更糟糕、更没希望了。当人们相信已经没什么再可以失去的时候，这时候的社会运动格外危险。"

"对于这一点，北京当权者也心知肚明，他们充满着不满和愤怒地看着香港"，文章表示，北京政府居高临下的姿态以及其对事件的自我解读特别展现了一点--"束手无策"，他们低估了香港局势，显然对于香港民众的不满以及运动决心感到吃惊。

"如今，有争议的修例被暂停。北京当权者对此不会满意。……下面值得关注的是抗议势头是否会走弱，或者人们说：现在更要！我们继续抗争。……在香港回归中国20多年后，港人对法治国家、自由、民权的渴望没有动摇，或许还比以往更强。"

《科隆城市报》(Kölner Stadtanzeiger)同样关注港人的抗争，将其称作是"八九民运30年后中国一场新的政治、哲学以及文化的较量"。

该报评论称，如今中国一把手习近平在世界舞台上表现出最强者的姿态，作为"一个拥有最强大经济潜力以及最清晰政治战略国家的领导人"。过去一段时间里，"即便在西方，一些人也开始思考，是不是中国一党专政与掠夺性资本主义的结合，或许在本质上是可以想象的最好的制度，非常可控并且高效"。然而现在港人的抗争体现了，"人们对自由的呼唤，是专制者永恒的问题"。

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