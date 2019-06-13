 德语媒体：港人的抗争“还远没有结束” | 媒体看中国 | DW | 15.06.2019

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德语媒体：港人的抗争“还远没有结束”

面对一波又一波的抗议，港府宣布暂缓修例。而德媒评论称，香港民众的不满绝不仅仅是针对目前被叫停的修例，而是更深远；人们会一直拥有对自由和民权的渴望，这将是“专制者永恒的问题”。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Peter)

（德国之声之声中文网）"香港重新觉醒了"，德国"每日新闻"（Tagesschau）周六发表评论《还远没有结束》在开头这样写道。在香港回归中国至今的20多年里，还从未有如此多人走上街头，"虽然港府如今暂停充满争议的修例，但是（民众的）情绪并不会由此迅速平静下来"。

文章表示，修改《逃犯条例》只是抗议的导火索。"很多香港民众的不满情绪有着更深层的原因。数年来，充满忧虑的他们眼看着'一国两制'原则慢慢地被瓦解。香港人害怕失去目前享受的自由：新闻自由、论自由、集会自由。这都是中国大陆民众所没有的。香港人为拥有一个独立并且合理运行的、不同于北京那样肆意专断的法律体系而自豪。"

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在柏林墙倒塌三十年之际，香港人却不得不捍卫深圳河这道“柏林墙”。时评人长平提醒道：真正让东德人民获得自由的原因，不是那堵墙的倒塌，而是东德共产专制政权的倒塌。 (15.06.2019)

香港“反送中”抗议演变为警民暴力冲突后，许多人都将这次事件与2014年的雨伞运动相提并论。香港作家江松涧接受德国之声中文网采访表示，抗议者从雨伞运动中所汲取的错误教训可能是触发警方过度暴力的原因之一。而林郑月娥政府如果试图强行修改法案，也将付出巨大代价。 (14.06.2019)

上周香港因逃犯条例争议爆发大规模抗议，警方镇压行动引发国际谴责，香港政府在休会两天之后，由特首出面召开记者会，公布其暂缓修例的决定。 (15.06.2019)

"然而如今，这些都因为中国试图向香港施加更多影响而面临威胁。……很多香港民众在展望未来时看到两种可能： 致命地沦落中国模式，或者挥舞旗帜走上街头。后者虽然同样结果未知，然而在很多香港人看来，也没什么（可以比前者）更糟糕、更没希望了。当人们相信已经没什么再可以失去的时候，这时候的社会运动格外危险。"

"对于这一点，北京当权者也心知肚明，他们充满着不满和愤怒地看着香港"，文章表示，北京政府居高临下的姿态以及其对事件的自我解读特别展现了一点--"束手无策"，他们低估了香港局势，显然对于香港民众的不满以及运动决心感到吃惊。

"如今，有争议的修例被暂停。北京当权者对此不会满意。……下面值得关注的是抗议势头是否会走弱，或者人们说：现在更要！我们继续抗争。……在香港回归中国20多年后，港人对法治国家、自由、民权的渴望没有动摇，或许还比以往更强。"

《科隆城市报》(Kölner Stadtanzeiger)同样关注港人的抗争，将其称作是"八九民运30年后中国一场新的政治、哲学以及文化的较量"。

该报评论称，如今中国一把手习近平在世界舞台上表现出最强者的姿态，作为"一个拥有最强大经济潜力以及最清晰政治战略国家的领导人"。过去一段时间里，"即便在西方，一些人也开始思考，是不是中国一党专政与掠夺性资本主义的结合，或许在本质上是可以想象的最好的制度，非常可控并且高效"。然而现在港人的抗争体现了，"人们对自由的呼唤，是专制者永恒的问题"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

   

 

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