德语媒体：渐行渐远的台海两岸

本周一，中国军队开始了今年的第二次大规模环台军演，中国军方发言人宣称，此次军演是对“台独”势力发出的强力震撼。而此前台湾总统赖清德在其“双十”演说，则再度重申了“两岸互不隶属”的立场。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道写道：

“赖清德在其周四发表的演说中，更多地使用‘中华民国’一词，而没有强调台湾，这普遍被解读为一种缓和的姿态。中华民国是在1911年推翻帝制后成立的国家，1949年，中华民国政治领导人为了躲避共产党的追击而逃至台湾。《金融时报》援引接近赖清德的人写道，这样的措辞本来是向北京表达良好意愿的信号。去年之前一直是美国国家安全委员会成员的布鲁金斯智库研究员道什（ Rush Doshi）写道：‘对于对方的缓和姿态，北京非但没有以缓和姿态作为回应，反而采取了完全不同的态度。’

本周一，中国军方开始围绕台湾的大规模军演“联合利剑2024B”。 图像来源: CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

北京的《人民日报》则发表社论称，赖清德的讲话是新版‘两国论’，‘只是为其顽固台独立场加上了新的伪装’。一名高级观察家前不久对《法兰克福汇报》表示，北京对赖清德充满了仇恨。美国国务院对中国的最新军演‘深表忧虑’，称中华人民共和国的做法毫无道理，‘暗藏着事态升级的风险’。”

柏林出版的《日报》发表评论写道，无论台湾政界做出怎样的缓和姿态，中国只会按照自身的逻辑令事态升级。这篇题为《渐行渐远的台海两岸》的评论写道：

“中国军队周一开始大规模环台军演时，台湾的日常生活仍一切照旧，丝毫未受影响。岛内重大政治事件的前后，中国总是会以越来越强硬的姿态进行恐吓，这几乎已经成了固定模式。中国的上一次大规模军演是在五月，当时新总统赖清德刚刚宣誓就职不久。而这一次军演的由头则是台湾的‘双十’国庆。

事实上，赖清德的国庆讲话尽管充满自信，但谈及中国时却充满了外交辞令：中华人民共和国不能代表台湾，但台湾愿意开展平等对话。赖清德甚至多次谈及同中国的历史渊源。”

中华民国成立113周年之际，台湾总统赖清德发表“双十”国庆演说。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

评论写道，对于大多数台湾人来说，台湾的正式国名至今仍为“中华民国”，更大程度上只是一个历史遗存。而赖清德在其国庆讲话中，多次强调“中华民国”本是就是对北京政府发出的缓和信号。

“但这一切均于事无补。在今年五月举行‘联合利剑2024A’大规模军演之后，现在又举行了‘联合利剑2024B’军演，这不能不加深这样的印象，即无论台湾采取何种政治姿态，北京总是会按照自身的逻辑去激化事态。

共产党政权的所作所为，并不能向台湾民众展示他们的强大，而只能说明北京拒绝一切认真的对话。这些天以来，台海两岸正在渐行渐远。”

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