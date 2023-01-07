德语媒体：清零进一步削弱了中国农村医疗

（德国之声中文网）“在中国政府宣布突然结束清零政策一个月后，中国出现了两个平行的世界。”——德国“明镜在线”文章首先对比了中国的大都市与乡村的疫情现状：“在奥密克戎首先席卷的许多大都市，感染高峰期可能已经过去。在北京、上海或广州，日常生活正在恢复，地铁和购物中心再次爆满.......然而，在中国的农村地区，大幕才刚刚拉开：奥密克戎遇到了可以想见准备非常不足的人群。这里的疫苗接种率比城市低，卫生系统远比城市薄弱。周一，国家卫健委官员在国家电视台警告说，春运返乡潮可能将病毒带入农村地区。”

文章说，“英国数据分析公司Airfinity估计，中国每天有近16000例新冠死亡病例。到1月23日，这个数字可能将上升到每天有25000例新冠死亡病例的高峰。到4月底，将有170万中国人死于新冠感染的后果。但中国的官方统计数字中看不到这种情况。从12月1日至1月4日，中国在全国范围内只登记了25例新冠死亡病例。即使是在与中国打交道时通常保持矜持的世卫组织也在本周三表示，它不相信北京报告的数字反映了真实情况。”

“明镜在线”文章继而通过河北新乐和天津近郊两家乡村诊所的现状，揭露了清零政策给农村卫生系统造成的伤害。新乐的一个村曾被列为高风险区，当地唯一的一家诊所也于11月12日被关闭，直到12月7日北京政府取消所有限制的那一天才被允许重新开业。在天津附近的一个村里，化名张宝莉（Zhang Baoli）的村医说，她的诊所之前开了20年，去年不得不关门，因为在清零政策下，她既不能给病人开阿司匹林或止咳糖浆，也不能同时让一个以上的病人进入诊所，因此只好关闭诊所，去城里找到了一份核酸测试员的工作，清零政策结束后，她在一个车库里重开了现在的临时诊所。“她说，‘在我以前的诊所里，我还可以给患者吸氧，但在这个车库里不行’。虽然她可以进入诊所所在的大楼，‘但现在那里没有电，也没有暖气，我无法在那里治疗老年患者’。”

作者评论道，“这非常荒唐：政府没有利用通过清零政策赢得的时间来加强不发达的农村卫生系统，反而让僵化的政策进一步削弱了它。在疫情期间，许多乡村医生都遇到了和张宝莉一样的情况。”

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



强制入境检测可能没有意义

《法兰克福汇报》发表该报驻布鲁塞尔记者Werner Mussler的评论文章，认为对来自中国的旅客引入入境检疫的义务可能没有什么用处。

文章写道：“只有一个理由可以为现在宣布的要求来自中国的入境者进行检疫的政策作辩护，那就是人们对中国的感染率还没有准确的认识，其规模无法估计。更重要的是，不知道在中国是否已经形成了新的、可能更危险的亚变体，或者是在欧洲普遍存在的奥密克戎变体也在中国占主导。”

文章认为，现在的这种检疫要求最多只能减缓，但不能防止来自中国的病毒在欧洲的传播，“这些病毒已经抵达欧洲。此外，检测义务也有漏洞，例如，只有直达航班的乘客才被要求在欧盟接受检查，而相当一部分来自中国的旅客是通过第三国，如海湾国家或土耳其入境的。”

文章说，“为了确定中国是否有新的变种，没有必要引入一般的检测义务。随机测试和废水分析就足以做到这一点。因此，引入强制测试会被怀疑是行动主义。消除这种怀疑的方法只有一个：欧欧盟国家必须很快检查强制测试是否有什么用处，然后尽快废除它。”

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

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