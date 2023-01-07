德语媒体：清零进一步削弱了中国农村医疗

德国“明镜在线”关注了医疗资源薄弱的中国农村地区面临的疫情大爆发，揭露了此前的清零政策导致许多乡村诊所被迫关闭，农村卫生系统受到进一步削弱的问题。《法兰克福汇报》文章认为，对来自中国的旅客进行强制入境检测可能没有意义。
（德国之声中文网）“在中国政府宣布突然结束清零政策一个月后，中国出现了两个平行的世界。”——德国“明镜在线”文章首先对比了中国的大都市与乡村的疫情现状：“在奥密克戎首先席卷的许多大都市，感染高峰期可能已经过去。在北京、上海或广州，日常生活正在恢复，地铁和购物中心再次爆满.......然而，在中国的农村地区，大幕才刚刚拉开：奥密克戎遇到了可以想见准备非常不足的人群。这里的疫苗接种率比城市低，卫生系统远比城市薄弱。周一，国家卫健委官员在国家电视台警告说，春运返乡潮可能将病毒带入农村地区。”
文章说，“英国数据分析公司Airfinity估计，中国每天有近16000例新冠死亡病例。到1月23日，这个数字可能将上升到每天有25000例新冠死亡病例的高峰。到4月底，将有170万中国人死于新冠感染的后果。但中国的官方统计数字中看不到这种情况。从12月1日至1月4日，中国在全国范围内只登记了25例新冠死亡病例。即使是在与中国打交道时通常保持矜持的世卫组织也在本周三表示，它不相信北京报告的数字反映了真实情况。”
“明镜在线”文章继而通过河北新乐和天津近郊两家乡村诊所的现状，揭露了清零政策给农村卫生系统造成的伤害。新乐的一个村曾被列为高风险区，当地唯一的一家诊所也于11月12日被关闭，直到12月7日北京政府取消所有限制的那一天才被允许重新开业。在天津附近的一个村里，化名张宝莉（Zhang Baoli）的村医说，她的诊所之前开了20年，去年不得不关门，因为在清零政策下，她既不能给病人开阿司匹林或止咳糖浆，也不能同时让一个以上的病人进入诊所，因此只好关闭诊所，去城里找到了一份核酸测试员的工作，清零政策结束后，她在一个车库里重开了现在的临时诊所。“她说，‘在我以前的诊所里，我还可以给患者吸氧，但在这个车库里不行’。虽然她可以进入诊所所在的大楼，‘但现在那里没有电，也没有暖气，我无法在那里治疗老年患者’。”
作者评论道，“这非常荒唐：政府没有利用通过清零政策赢得的时间来加强不发达的农村卫生系统，反而让僵化的政策进一步削弱了它。在疫情期间，许多乡村医生都遇到了和张宝莉一样的情况。”
《法兰克福汇报》发表该报驻布鲁塞尔记者Werner Mussler的评论文章，认为对来自中国的旅客引入入境检疫的义务可能没有什么用处。
文章写道：“只有一个理由可以为现在宣布的要求来自中国的入境者进行检疫的政策作辩护，那就是人们对中国的感染率还没有准确的认识，其规模无法估计。更重要的是，不知道在中国是否已经形成了新的、可能更危险的亚变体，或者是在欧洲普遍存在的奥密克戎变体也在中国占主导。”
文章认为，现在的这种检疫要求最多只能减缓，但不能防止来自中国的病毒在欧洲的传播，“这些病毒已经抵达欧洲。此外，检测义务也有漏洞，例如，只有直达航班的乘客才被要求在欧盟接受检查，而相当一部分来自中国的旅客是通过第三国，如海湾国家或土耳其入境的。”
文章说，“为了确定中国是否有新的变种，没有必要引入一般的检测义务。随机测试和废水分析就足以做到这一点。因此，引入强制测试会被怀疑是行动主义。消除这种怀疑的方法只有一个：欧欧盟国家必须很快检查强制测试是否有什么用处，然后尽快废除它。”
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