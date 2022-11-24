德语媒体："清零"清掉了民意

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》发表评论称，曾几何时，很多中国人都曾对政府严苛的防疫措施表示理解，甚至有人对政府心存感激，认为正是得益于政府的英明决策，才令中国避免了欧美国家那般的混乱局面。但各国解封之际，中国的疫情却又死灰复燃，这就令很多人不得不对"清零政策"产生了怀疑。《新苏黎世报》题为《中国政府正在失控》的评论写道：

"社交媒体中流传着暴力冲突的画面。郑州苹果代工厂的工人同警方发生冲突，愤怒的广州市民和保安大打出手。所有的抗议行动都遭到了当局的暴力镇压。政府仍在坚持其根本无法实现的目标：他们希望新增感染人数接近于零，又要让经济损失保持在最低限度，同时民众的日常生活还要基本不受影响。鉴于新冠病毒的新变异毒株传染性极强，因此政府提出的目标注定将以失败告终。"

评论指出，中国老年人群体较低的疫苗接种率，以及中国政府拒绝境外mRNA疫苗的态度，更进一步加大了中国的防疫难度。

"现行防疫战略已经失败，这一点从政府毫无章法的做法中也可以看出。毗邻北京的百万人口大城市石家庄先是宣布实行封控，稍后宣布解禁，而几天之后，又恢复了停摆措施。这一切都说明，政府已陷入恐惧之中。众所周知，恐惧状态下，做出错误的决策是无法避免的事情。

今后几周内，中国政府要么在全国范围内实施大面积封控措施，这势必会给经济带来严重冲击，大规模骚乱事件也将在所难免。要么则是明显放松管控措施，这将可能导致病毒传播陷入失控状态。无论出现哪一种场景都会令中国的医疗系统陷入崩溃边缘。对于中国的新冠问题，已经没有了好的解决方案。"

编辑部网络（RND）发表评论称，快速增长的感染数字说明中国的清零政策已经失败。中国政府不思悔改的固执做派，更是令人无法理解。评论称，要知道，中国政府在清零策略上的固执做派，不仅损害了中国经济，让中国民众感到沮丧，也有可能会给整个世界带来严重后果：

"这也正是当前中国的风险所在。一旦疫情恶化，出现新的变异毒株，并传播至其他国家，将只是一个时间问题。迄今为止的事实已经一再证明，新冠病毒具备这种变异并快速传播的能力。也正因为如此，柏林病毒学家德罗斯滕等众多专业人士都对中国当前的疫情发展深表忧虑。

中国绝不应再度引发全球性的新冠问题。2019年，一款新冠病毒开始在这个国家不受控制地传播，这意味着什么，国际社会仍有痛苦的记忆。现在，中国政府是时候承认其清零政策的失败，并放弃这一政策了。"

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