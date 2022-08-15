德语媒体：清零政策阻遏经济发展

（德国之声中文网）《新苏黎世报》撰文指出，中国央行出人意料地下调利率足以显示，经济下滑的趋势已经引起了政府的不安。这篇题为《中国经济失去了动力》的文章写道：

"经济疲软的主要原因是房地产行业的危机加剧，以及党和国家领导人习近平下令坚持的清零政策。上海为期两个月的封锁六月份被解除后，当局又下令在新疆、西藏以及热带岛屿海南实施了封控措施。海南岛是中国最重要的旅游胜地，旅游经济在当地占据重要地位。八月12日以来，海南三亚市的五十万居民被困，其中包括大约八万游客。

在中国国民经济中占比高达四分之三份额的房地产行业，陷入动荡已经一年有余，但目前这场危机仍无任何缓解迹象。今年七月，房屋销售量同比下降了28.9%，而上个月的同比跌幅则为18.3%。房地产行业的投资也在七月下降了12.1%，下跌幅度超过六月。随着而来的则是房地产价格的不断下滑。今年七月，中国三十座大城市的房价都呈现下跌趋势。

政府挽救房市的一系列措施，比如放宽房贷限制，似乎均未产生预期的效果。主要原因是民众对房地产行业已经失去信任。目前房地产行业最大的不稳定因素是，一些房屋开发项目进度受阻，买家出于抗议拒绝支付贷款月付。尽管无法按期交付的房地产项目占比并不很高，但这类项目造成的信誉危机却非常严重。要想恢复信誉，中国政府必须拿出令各方都可以接受的解决方案。"

文章写道，相较于房地产市场的不景气，更令政府担忧的则是日益攀升的青年失业率，七月份青年人失业率已经升至19.9%。而一旦到了年轻一代走上街头表达不满的地步，对当权者来说，无疑是一场灾难。

"对习近平来说，这场经济危机来得非常不是时候。预计将于今年11月底召开的党代会上，习近平希望开启第三个总书记任期。他的连任计划并非没有争议，因为按照迄今为止的惯例，这一职位只能连任两届。

中国当权者一向以给予民众不断提升的生活水平，来换取他们放弃参政权利，而值此权力交接的关键时刻，习近平却偏偏在经济领域乏善可陈。"

《法兰克福汇报》文章也对今年的中国经济形势持悲观态度。该报写道：

"只有出口和多数由国家投资的基建行业仍保持着增长势头。但基建投资又会导致省市和国有企业的债务负担进一步增高，长远来看，也会对经济增长产生负面影响。位于北京的咨询公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）周一写道，清零政策、就业危机以及收入下降，已令很多家庭的信心倍受打击，而要想改变这一现状，最新的降息措施还不够，还需要中央政府'采取更大的、直接的投资行为'。

常年关注中国经济发展，并在北京大学任教的金融问题专家佩蒂斯（ Michael Pettis）也批评到，放宽货币政策无法起到推动经济发展的作用。这只能增加人民币汇率下跌的压力，而汇率下跌又会降低进口以及私人消费对国民经济的贡献。疲软的经济不仅使很多中国人对严苛的清零政策怨声载道，而且美国政坛要员佩罗西访台之后，中国在台湾海峡耗费巨资的军演，低收入阶层中对此感到难以理解的人也越来越多。"

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