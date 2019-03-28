德语媒体：消失的清真寺

（德国之声中文网）关注新疆状况的活跃人士发现，历史悠久的"艾提卡尔"和"加满"清真寺已经从卫星图片上消失。《南德意志报》以《消失的清真寺》为题报道称，自从2016年8月，陈全国出任新疆党委书记以来，新疆境内的许多清真寺逐步被淡化其宗教功能，有些干脆被夷为平地。文章写道：

"多年以来，穆斯林少数民族一直遭到系统性的歧视。人权组织'人权观察'相信，2017年初至今，大约100万维吾尔人遭到关押。他们被强迫退出宗教。必须学习汉语、唱国歌以及赞美国家领导人习近平。南德意志报一名记者曾于去年秋季前往新疆。在当地街头，他只看到了维族妇女儿童和老人以及汉族人，几乎见不到介于18岁到50岁的维吾尔男子。

最初，北京拒绝承认关押营地的存在。鉴于相关线索越来越多，政府终于承认所谓'教育和培训中心'的存在，并强调其存在的合法性。北京提出的理由是新疆存在极端主义思潮以及维吾尔人对一系列血腥骚乱和恐怖袭击负有责任。但所有的宗教活动都在受到惩罚之列。作为穆斯林在斋月期间禁食或者拒绝喝酒，就足以在未经法庭审理的情况遭到关押。人们被禁止祈祷、也不允许拥有古兰经和咏经毯。

这一系列压制手段都是按计划进行的。长期以来，北京政府一直竭尽全力试图对穆斯林及其他宗教的信众进行汉化。也就是说，将他们同化成占中国人口大多数的汉人。他们不应当再学习阿拉伯文、不能再展示宗教标志。穆斯林家长也不许再为孩子取名穆哈默德或者法蒂玛。"

一段时间以来，中国政府在新疆实施的高压政策引起西方国家的广泛关注。不过，穆斯林世界里却很少听到批评中国政府的声音。文章写道：

"不能期待穆斯林世界会发出抗议呼声：埃及和巴基斯坦等国家应北京要求向中国引渡维吾尔族大学生。有57个成员国的伊斯兰合作组织迄今为止也没有就中国有系统压制穆斯林的行为采取过任何行动。该组织很多成员国都同中国有密切的经济关系，面对中国投入重金的'一带一路'项目，他们更不希望危害双边关系。去年12月，伊斯兰合作组织对新疆穆斯林处境表示忧虑的姿态，曾一度给人带来希望。但中方很快发起针对穆斯林世界的外交攻势。中国邀请该组织8名官员对新疆展开为期10天的访问行程，并由此加强了同沙特和科威特等国的双边关系。今年2月，沙特王储本·萨勒曼在北京会晤中国国家主席习近平，并对中国'打击恐怖主义'的努力表示赞赏。

今年3月，伊斯兰合作组织阿布扎比会议的闭会声明中，对中方的邀请表示感谢，并对参观新疆的结果表示赞赏。最终，该组织还感谢中国'照顾国内穆斯林的努力'，并希望进一步加强伊斯兰合作组织成员国同中国的合作。"

德国发行量最大的《图片报》周六报道称，德国超市内猪肉的价格近期内将大幅上涨，而涨价的原因竟然同中国有关。该报题为《中国需求量暴增 香肠猪排价大涨》。文章称，烧烤季节即将到来，而德国超市里烤肠和猪排价格有可能飙升。文章称：

"涨价原因很简单：目前中国人已经将欧洲的猪肉市场抢购一空。因中国受到非洲猪瘟冲击，当地猪农已经无法满足市场需求。而受中美贸易争端影响，中国不可能去购买美国猪肉。因此欧洲就成了中国人购买猪肉的重点市场。

事实上，今年以来，猪肉的出栏价格已经一路飙升至每公斤1.73欧元，涨幅达27%。而猪农销售一头猪的价格比五周前已经增加了30欧元。农业市场信息协会认为，价格继续上涨的趋势至少还会持续三周。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。