德语媒体：海航与“灰犀牛”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表题为"海航共同创始人在法国坠亡"（Mitgründer von HNA in Frankreich zu Tode gestürzt）的文章。

在介绍了56岁的王健身亡的事件后，文章写道："王去世后，65岁的共同创始人陈峰暂时成为海航集团最高层的唯一主席。去世的王在事业之初，与陈一起在中国民用航空管理部门就职。二人是1990年代建立海南航空的一个小的投资团体的成员。当时，海航的任务是，将海南岛与中国大陆连接起来，如今，已成为中国最大的航空公司之一。海南控股集团之后因在海外大举收购而出名。其资产面广泛，从航空业关联企业到房地产、酒店、银行都有涉足 。"

"在中国，像海航这样大型急剧扩张的企业被称为'灰犀牛'。这个比喻的意思是，这些企业与犀牛一样很难控制。去年，北京对其他跨行业的集团--包括安邦和华信的活动进行了限制和重组。这些在政治层面有着最佳网络的企业，其真正的持有者关系是怎样的，外国监管机构也越来越多地提出疑问。瑞士并购委员会去年就曾批评海航在所有权结构方面提供了错误信息。"

"由于成本巨大的投资，海航债台高筑。该集团去年陷入流动性危机，被迫在世界各地出售资产。2017年底，该集团的债务为940亿美元。"

"海航相继减少了在德意志银行的股份，出售了在英国、美国、香港和澳大利亚的房地产，以及在希尔顿全球连锁酒店60亿美元的股份。"文章写道，海航也显示出格外的爱国主义，其员工向党和国家领导人表示忠心。

"周一，王去世前一天，海航集团放弃了收购一家澳大利亚物流企业。这家名为Automotive Holdings Group的企业宣布，海航因流动性问题以及尚未获得监管批准而收回了规模约2亿美元的未被邀请的要约收购（unaufgefordertes Angebot）。"

《法兰克福汇报》关注中国在海外对石油产业的投资。题为"中国向委内瑞拉石油企业注入数十亿美元"（China pumpt Milliarden Dollar in Venezuelas Ölunternehmen）的文章写道：

"中国计划为困境中的委内瑞拉提供50亿美元的新贷款，以扩大原油生产。委内瑞拉经济部长泽帕（Simon Zerpa）访问北京时说，中国的开发银行提供的2.5亿美元'石油工业直接投资'贷款已经获得批准。"

"美国因委内瑞拉政府违反人权而实施的金融制裁，使得委内瑞拉在国际资本市场基本受到孤立。美国康菲石油公司（Conoco Phillips）接管国有委内瑞拉石油公司PDVSA的一些资产也对后者在加勒比港口的出口物流造成严重影响。泽帕在北京表示，与中国一道寻求新的出口途径。"

"过去数年，中国已经为委内瑞拉提供了相当广泛的贷款。自2006年以来，估计有600亿美元从中国流向委内瑞拉。还款主要以委内瑞拉提供原油的形式进行。由此，过去数年里，中国成为继美国之后委内瑞拉石油的第二大接收国。根据美国的能源数据，仍有41%的委内瑞拉出口是面向美国。此外，美国的炼油厂是唯一仍以全价和现金支付委内瑞拉的接收方。美国政府的禁运措施迄今没有涵盖这一领域。"

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