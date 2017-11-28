德语媒体：海外收购减少、经济发展走弱

（德国之声中文网）安永会计师事务所本周一公布的一份报告指出，与去年同期相比，外国公司今年上半年在欧洲的收购与入股交易从126起减少到111起，减幅12%。总投资额从316亿美元减至149亿美元，减幅超过50%。

《商报》援引该报告指出，今年上半年，外国公司在德国的收购案与去年同期相比减少4起，为22起，总投资额虽然高达99亿美元，但这完全是因为一桩巨额交易：中国汽车生产商吉利以估算89亿美元的资金入股戴姆勒。

商报还援引安永中国问题专家孙轶的话写道，收购阻力明显加大，有的是因为政治因素以及对出售高科技的担心，有的是因为其它公司比中国企业出价高，有的则是因为中国收紧了管控。但她也指出，中国对欧洲的高科技仍然感兴趣："如果欧洲有一家具有吸引力的公司成为收购目标，竞争者中总是会有一家中国企业。"

吉利成为戴姆勒最大股东在德国引起担忧

但在美国，中国企业的投资活动则明显减少。《商报》写道：

"北京与华盛顿之间的贸易冲突对其产生了影响，此外，鉴于美国的国家安全政策收紧，中国投资者也变得更为谨慎。据贝克·麦坚时国际律师事务所（Baker McKenzie）的研究，中国今年上半年在北美的投资仅为20亿美元，同比减少92%。 "

《商报》最后写道，有鉴于迄今的发展趋势，下半年的情况也不会有太大改观。"法兰克福一位投资银行家表示，中国投资者对德国企业的兴趣没有减少。但是，贸易冲突和北京更为严格的规范限制不会让来自中国的收购活动很快复苏。"

继续推动消费和减债

《新苏黎世报》认为，中国统计局公布的最新经济数据显示，今后几个月里，中国经济将面临更严峻的时期。

该报写道："国内经济降温的一个指标是工业生产总值。国际统计局虽然安慰说，工业生产总值减少是因为统计基础有所改变，但已有的数据显示，中国经济去年夏天就达到顶峰，之后不断下滑。去年六月，实际工业生产增长7.6%,一年后则只有6%。投资势头也比几个月前减弱。今年四月同比增长7%，6月则只增长了6%。唯有一点让人燃起希望：今年上半年，私人投资增长8.4%，比去年同期增长1.2%。"

文章写道，中国经济的支柱仍然是由工资增长推动的对消费品和服务的需求。为了应对经济发展势头减弱，凯投宏观（Capital Economics）的经济学家认为，中国央行将降低指导利率，以推动消费。但政府不会像以往那样推出刺激经济的一揽子方案。文章写道：

"党和国家领导人习近平过去几个月里一再强调，稳定的金融体系是今后政策的主要支柱。为此，中国今后几个里必须继续推动地方政府和国企减债。这两个部分占整个经济投资的约三分之一。如果不想损害自己的政治形象，习近平就不能离开减债的路线，否则，迄今为止最重要的经济稳定器就会遭到破坏。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]