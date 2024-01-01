德语媒体：海军将领出任中国国防部长

（德国之声中文网）《新苏黎世报》报道称，董军此前曾先后在负责台海局势的东部战区以及负责南中国海域的南部战区供职，并曾指挥过多次中俄联合军演。这篇题为《中国任命新国防部长 军中腐败难以清除》的报道写道：

"在中国的权力架构内，国防部长并不具备对军队的指挥权，军队由中央军委和地方军区管辖。在很大程度上，国防部长更是最高级别的军事外交官，主要负责同外国军队的关系。

今年1月13日，台湾的大选将是董军上任后经受的第一次考验。如果选举结果不合北京的心愿，最新民调显示，出现这种情况的可能性非常之大，那么，中国人民解放军届时将会做出一些威慑姿态。而董军的任务就将是为这些威慑姿态向国际社会做出解释和辩护。

董军还将负责恢复中断已经一年的中美军事交流。去年十一月，中国党和国家领导人习近平同美国总统拜登就此达成了共识。董军将有望同美国国防部长奥斯汀举行直接会晤，而其前任李尚福则因受到美方的个人制裁而无法同奥斯汀举行会晤。"

《新苏黎世报》的报道称，董军被任命为国防部长的同时，中国官方还宣布罢免了九名军队高级将领的人大代表职务。同四个月前国防部长李尚福突然"消失"时一样，官方并没有说明上述将领被罢免的原因。

"长期以来，外国专家一直认为中国军队存在腐败现象：原因在于军官待遇低，采购程序极不透明，为挪用资金开启了方便之门。"

2012年，习近平上台之后即发起了反腐斗争。此后，党内和军内经历了几轮大规模清洗。而最新一轮的清洗也显示出，过去十年的反腐斗争并没有根除军队腐败问题。而偏偏是军队中负责核武器的领域最为腐败，这一问题令人尤为不安。"

2024年元月一日，台湾总统蔡英文发表其总统任内的最后一次元旦演说，她表示两岸关系未来走向最重要的就是要符合民主原则。《世界报》报道称：

"台湾总统蔡英文向中国发出了和平共处的呼吁。蔡英文周一在其新年致辞中表示：'我们希望两岸能够尽快恢复健康和有序的交流。'台湾希望两岸在'和平、平等、民主和对话'的原则基础之上，找到一条长期和平共处的道路。这位民进党政治家表示：'台湾未来的唯一出路就是保障民主，保障和平。'"

"这是蔡英文对中国党和国家领导人习近平新年讲话做出的回应。本周日，习近平表示：'祖国统一是历史必然。'中国同台湾的关系当前极端紧张。共产党治下的中国视人口2300万的民主台湾为其领土的一部分，并不断对台湾发出武力威胁。中国政府称台湾执政的民进党为分裂势力。2016年，以蔡英文为首的民进党胜选掌权后，北京中断了同台湾的一切官方联络。"

"1月13日，台湾民众将选举产生新的总统和议会。蔡英文两届总统任期届满，将不再参选。此次选举结果将对台湾同中国的关系产生重大影响，因为一些较为亲北京的政党也将参加竞选。中国和台湾之间爆发战争的可能性令很多人感到担忧，但也有一些专家认为，2024年暂无战争风险。受美国支持的台湾今年将在国防领域投入创纪录的177.4亿欧元。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。