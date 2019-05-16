德语媒体：活在上个世纪的特朗普

(德国之声中文网) 德国《萨尔布吕肯报》以"中国不是狂野西部"为题，刊发评论指出，特朗普正在当前的美中贸易争端中火上浇油。
"美中贸易争端现在进入了新回合。2018年7月以来，美国总统特朗普就将矛头对准了'中国制造'，试图通过惩罚性关税迫使北京进口更多的美国商品，并向美国企业进一步开放中国市场。
"但是特朗普用了狂野西部的方法，将枪口抵在了中国人的胸口。这种方法是不会奏效的。面对中国文化，施压的做法并没有太大作用。习近平主席必须在本国民众面前保住面子。毕竟，中国将自己视为大国，不能给人造成向恐吓屈服的印象，而是会在争端中奉陪到底。中国将会至少坚持到2020年的美国总统大选。
"即便不考虑上述因素，特朗普现在也已经输了。贸易争端正在伤害美国经济，美国民众马上就能体会到这一点。以为美国政府占有优势的想法也是错误的：多年来，中国都是美国的最大债权国，也就是最重要的资助者。北京目前还没有打出这张王牌。"
全球化能不能开倒车？
慕尼黑出版的《南德意志报》以"特朗普的荒诞倒退"为题，刊发评论指出，特朗普想要通过贸易战将纺织业、家具业、玩具业搬回美国，这种想法非常不理智、非常愚蠢：
"美国总统在这场争端中已经有过许多愚蠢的言论，这一条大概是最蠢的。美国每年从中国进口5400亿美元商品，这是因为美国本土无法生产或者是无法以合理的成本去生产这些商品。将纺织业等产业搬回美国的想法，非常荒诞，而且非常不理智。如今的国际产业分工，给新兴工业国家带去了上亿工作岗位，促使其社会发展水平上升，而且也通过降低物价提高了发达工业国家的生活水平。劳动分工是好事，不是坏事。
"这并不意味着全球化就没有冷酷的一面。欧美的一些地区，正在承受产业转型的伤痛，还得不到政界支持。全球化也在引起恐惧，甚至让人以为，凭借民族主义和闭关政策，就能让时代倒退到从前。恰恰在美国，倒退是完全不可能的：美国人从国外购买如此多的商品，起因可以回溯到上个世纪。当时美国有意识地决定，不再染指那些肮脏的陈旧工业，而是全面转向服务业与金融资本主义。这也是如今美国需要中国技术来协助建设5G网络的原因之一。
"在这一进程中，美国流失的不仅仅是就业岗位，而且还有众多技能。如果美国现在想自己生产原先进口的商品，就需要首先重新拾回这些技能。更不用说，美国许多地区正受劳动力短缺的困扰，而且绝大多数美国消费者也不会愿意为了'美国制造'斥资2000美元去买一部原本只要1000美元的智能手机。
"这一切并不是说，中国就无可指摘。也并不是说，中国的贸易伙伴就应该认可北京的高额出口补贴、国家支持的技术掠夺、依靠补贴大肆收购外国竞争者的行径。现状必须有所改变，这是无可争议的。即便像特朗普这样的谎言家、经济政策幻想家成为了当前进程中的领军人物，上述事实也并没有错。问题是，究竟应该作出怎样的改变。美国总统本应该就此和德国人、法国人、印度人、巴西人共同探讨这个问题，而不是试图倒退回20世纪。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
我们赢了
特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
被“遗忘”的人
为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
萝卜加大棒
……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
并不是每个人都能完全看懂
……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普做了家庭作业
……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“中国不应该报复！”
特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“瞌睡虫拜登”
特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普坚信
……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”
作者: 任琛