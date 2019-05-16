德语媒体：活在上个世纪的特朗普

(德国之声中文网) 德国《萨尔布吕肯报》以"中国不是狂野西部"为题，刊发评论指出，特朗普正在当前的美中贸易争端中火上浇油。

"美中贸易争端现在进入了新回合。2018年7月以来，美国总统特朗普就将矛头对准了'中国制造'，试图通过惩罚性关税迫使北京进口更多的美国商品，并向美国企业进一步开放中国市场。

"但是特朗普用了狂野西部的方法，将枪口抵在了中国人的胸口。这种方法是不会奏效的。面对中国文化，施压的做法并没有太大作用。习近平主席必须在本国民众面前保住面子。毕竟，中国将自己视为大国，不能给人造成向恐吓屈服的印象，而是会在争端中奉陪到底。中国将会至少坚持到2020年的美国总统大选。

"即便不考虑上述因素，特朗普现在也已经输了。贸易争端正在伤害美国经济，美国民众马上就能体会到这一点。以为美国政府占有优势的想法也是错误的：多年来，中国都是美国的最大债权国，也就是最重要的资助者。北京目前还没有打出这张王牌。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"特朗普的荒诞倒退"为题，刊发评论指出，特朗普想要通过贸易战将纺织业、家具业、玩具业搬回美国，这种想法非常不理智、非常愚蠢：

"美国总统在这场争端中已经有过许多愚蠢的言论，这一条大概是最蠢的。美国每年从中国进口5400亿美元商品，这是因为美国本土无法生产或者是无法以合理的成本去生产这些商品。将纺织业等产业搬回美国的想法，非常荒诞，而且非常不理智。如今的国际产业分工，给新兴工业国家带去了上亿工作岗位，促使其社会发展水平上升，而且也通过降低物价提高了发达工业国家的生活水平。劳动分工是好事，不是坏事。

"这并不意味着全球化就没有冷酷的一面。欧美的一些地区，正在承受产业转型的伤痛，还得不到政界支持。全球化也在引起恐惧，甚至让人以为，凭借民族主义和闭关政策，就能让时代倒退到从前。恰恰在美国，倒退是完全不可能的：美国人从国外购买如此多的商品，起因可以回溯到上个世纪。当时美国有意识地决定，不再染指那些肮脏的陈旧工业，而是全面转向服务业与金融资本主义。这也是如今美国需要中国技术来协助建设5G网络的原因之一。

"在这一进程中，美国流失的不仅仅是就业岗位，而且还有众多技能。如果美国现在想自己生产原先进口的商品，就需要首先重新拾回这些技能。更不用说，美国许多地区正受劳动力短缺的困扰，而且绝大多数美国消费者也不会愿意为了'美国制造'斥资2000美元去买一部原本只要1000美元的智能手机。

"这一切并不是说，中国就无可指摘。也并不是说，中国的贸易伙伴就应该认可北京的高额出口补贴、国家支持的技术掠夺、依靠补贴大肆收购外国竞争者的行径。现状必须有所改变，这是无可争议的。即便像特朗普这样的谎言家、经济政策幻想家成为了当前进程中的领军人物，上述事实也并没有错。问题是，究竟应该作出怎样的改变。美国总统本应该就此和德国人、法国人、印度人、巴西人共同探讨这个问题，而不是试图倒退回20世纪。"

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