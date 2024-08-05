德语媒体：泳池里的冷战

2021年，23名中国游泳选手被查出违禁药物“曲美他嗪”阳性，但国际反兴奋剂机构并未采取制裁措施，这也就为后来的争论埋下了伏笔。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，巴黎奥运会期间，围绕游泳项目兴奋剂问题的争论，宛若一场体育界的冷战。这篇题为《泳池里的冷战》的评论写道：

“今年四月，德广联和《纽约时报》的新闻调查披露出，有23名中国游泳选手在2021年初的一次检查中被发现违禁心脏类药物曲美他嗪阳性，但却并未因此受到制裁。事情引起了激烈的争论。巴黎奥运会前，美国游泳选手德莱斯勒（Caeleb Dressel）和雷德斯基（ Katie Ledecky）就批评检测机制过于宽松，以至于后来发生了这些本不应发生的事情。作为23名涉事运动员之一的中国游泳女选手张雨霏抢走了德国选手科勒的铜牌。

本届奥运会开始时，每当向张雨霏及其他中国选手询问药检阳性的问题，大多数情况下，对方都三缄其口。再后来，只要提出质疑，中国游泳选手就会以2024年以来已经接受过大量药监作为回应，一幅要大义凛然捍卫祖国声誉的英雄形象。上周六，同为23名药检阳性选手的覃海洋和杨浚瑄在混合接力中摘得银牌。当《华尔街日报》记者问及频繁药检的问题时，覃海洋答道：‘我们受到来自各方面的压力。这类指责真的让我很困扰。我每天早上六点都不得不起来接受检查，这绝对干扰了日常训练。’”

巴黎奥运会上，中国选手潘展乐打破世界纪录获得自由泳100米金牌。 图像来源: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

《南德意志报》的评论指出，游泳项目中药检极其频繁，确实令人遗憾，但也是不得已而为之。从未卷入过兴奋剂丑闻的法国选手马尔尚德（Léon Marchand）也同样需要频繁接受药检。更何况，中国选手受到格外的关注也不是没有原因的。

“但这些争议也暴露出了兴奋剂监控体制的虚伪。直至巴黎奥运开幕前夕，世界泳协才推出了前所未有的大规模检测计划，但这一切已经姗姗来迟，只能起到自欺欺人的作用：你们看，为了保持泳池的洁净，我们已经竭尽全力。而因为世界反兴奋剂机构的失职，2021年的兴奋剂丑闻至今仍没有一个明确的说法，这里却只字未提。

中国对这一切自然乐观其成，并同时将本国运动员描绘成受害者，说他们受到了非人道待遇，不得不每天清晨去接受尿检，甚至可能因此同金牌失之交臂。

巴黎奥运会的游泳比赛简直变成了一场令人匪夷所思、却又是精心策划的宣传秀。”



《法兰克福汇报》发表评论写道，就国民经济总量而言，中国是全球第二大经济体，但从人均国民生产总值来看，中国却同哥斯达黎加和阿根廷等国的水平相当。这也就引发了有关所谓“中等收入陷阱”的讨论：

“过去几十年的经验显示，一些较为贫困的国家可以通过努力使人均收入达到中等水平，从而跻身新兴工业国家行列，但这些国家进一步接近美国德国等高收入国家水平的努力却会以失败告终。中国是否也会陷入这种中等收入陷阱，几年来一直有激烈讨论。正当中国陷入这一陷阱的迹象增多之际，在中国有大笔投资的德国经济界代表却一如既往地认为，中国经济失去发展动力完全是不可能发生的事情。

世界银行前不久发布的一份报告中发出警告，认为包括中国在内的一些国家有可能会跌入中等收入陷阱。这将导致整个世界经济失去动力。要想跻身富裕国家行列， 仅凭发展房地产、推动基础设施建设或提供廉价工业产品显然是不够的。我们同时还需要一个在可靠法律和监管框架内运作的、具有创新能力和灵活性的经济。经济学家阿塞莫格鲁（Daron Acemoglu）的研究显示，能够提供这种有利框架恰恰是民主整体相对于国家社会主义和剥削性寡头政治的巨大优势之一。 ”

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