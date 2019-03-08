德语媒体：沿着马可·波罗的足迹

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"沿着马可·波罗的足迹"的文章写道："罗马政府的第一步是希望实现与北京签署意向书，共同参与中国的丝绸之路项目。该文书预计将在3月22日-24日国家主席习近平访问意大利期间签署。"

"意大利媒体报道称，有关意大利参与中国这一基建项目的谈判已经取得很大的进展。由此，意大利预计将作为西方主要工业国组成的G7集团的首个成员国，参与北京共产党领导层的这一具有重要地缘政治影响的项目。"

文章写道，意大利一方谈判的主要推动力量来自经济发展部国务秘书格拉齐（Michele Geraci）。"这位来自巴勒莫（编者注--西西里首府）的经济学家与内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）右翼民族主义的北方联盟靠近，在2018年6月获委任在政府任职前，他曾在中国多所大学工作十年之久。"

文章写道："格拉齐还强调说，迄今为止，意大利与中国的经济交流参与度，远低于欧盟伙伴国如德国和法国。……另一方面，意大利也需要资金用于扩建该国的基础设施。格拉齐强调说，特别是亚得里亚海的的里亚斯特港（Triest）、利古里亚海岸的热那亚港口以及西西里的巴勒莫港口，对中国企业可能特别有吸引力。习近平访问意大利期间，也计划前往巴勒莫。"

《法兰克福汇报》的这篇文章写道，对于经济发展部--其部长是来自左翼民粹主义五星运动的迪马奥（Luigi Di Maio）--的中国攻势，罗马政府并非人人都感到高兴。。"外交部国务秘书皮奇（Guglielmo Picci）反对该意向书。……此外，皮奇还反对中国企业参与建设意大利的5G移动网络。"

文章写道："对北京来说，意大利参与丝绸之路项目，正值一个重要时刻。4月，中国首都将再次举行丝绸之路峰会，即所谓一带一路论坛，领导层希望能让尽可能多的世界各国国家与政府首脑聚集在一起。已有超过30位宣布将参加为期三天的会议，其中包括匈牙利、奥地利、希腊、葡萄牙和捷克领导人。"

"新的声调"

《南德意志报》有关华为控告美国政府的文章写道："这个不声不响、低调神秘的跨国公司过去几天俨然变成了一个高声呐喊的企业。目前一个暂时的高潮是：在得克萨斯州一家地区法院对美国政府提出控告。华为的指控首先针对的是一项禁止政府部门购买和使用该公司技术和服务的禁令。华为监事会主席郭平周四在深圳总部表示，美国总统特朗普去年签署的这项法案'不仅违反（美国）法律，而且阻挠华为公平参与竞争'。"

文章写道："鉴于华为创始人任正非女儿孟晚舟遭遇的风波，华为在美国陷入压力。在华为任财务总监的孟晚舟目前在温哥华被羁押。她配戴电子脚镣，时刻处于12名保安人员的监视下，还必须支付这些前警察的工资。纽约一家联邦法庭已提出引渡要求。孟晚舟被指控在与违反伊朗制裁有关的问题上欺骗银行。如果她果真被引渡并被判罪，可能面临最高达30年的监禁。"

《法兰克福汇报》的一篇相关报道写道："业界人士认为，在得克萨斯法院的这次冒险尝试成功的机会不大。不过美国的中国事务观察家利明璋（Bill Bishop）认为，华为的主要目的可能是挽救其在德国等国家的声誉。德国政府将在接下来几周内决定，是否让华为参与新一代5G移动通讯网络的建设。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点