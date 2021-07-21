德语媒体：河南洪灾"暴露中国审查制度的虚伪"

（德国之声中文网）持续数日的强降雨已经在中国中部省份河南造成数十人死亡。德国《日报》发表的一篇题为《气候变化？这不是我们的问题》（Klimawandel? Das ist doch nicht unser Problem）的报道中写道：“谁看了中国社交媒体上流传的有关河南水灾的可怕视频，谁就会对中国官方公布的（截至21日统计的）25人死亡的数字感到惊讶。在郑州，暴雨之下道路变成了河流，整片的小区停电，连医院也受到波及。一辆火车停在铁轨上40个小时不能动弹，车上的乘客缺吃少喝。”

“上周六夜间开始，河南省多地开始出现有现代气象记录以来最大的降雨。三天的降雨量相当于全年的降水量。超过14万人被疏散。解放军和武警部队被派到灾区参与抢险救灾。”

文章指出，中国很多地区洪水在夏天都是常见的自然灾害。尽管政府正试图利用水坝和排水系统控制该国的河流，但暴雨的规模正变得越来越可怕。虽然气象部门试着解释河南这次遭遇的特大暴雨天气的成因，但是“这种极端天气是不是气候变化所造成的讨论却只是边缘话题。”

文章写道：“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪，连幸存者发表的贴文都删除。 《人民日报》周三的头版甚至没有提及这场暴雨。 ”

“更令人吃惊的是，中国还有一些官方媒体采用幸灾乐祸和冷嘲热讽的方式看待德国西部发生的洪水灾害。……《环球时报》主编胡锡进在微博上写道：‘从迈阿密塌楼到德国大水，更有疫情中西方国家反人道主义的表现，一拨又一拨深刻冲击着中国人原有对西方治理水平和其对人道主义忠诚的认知。’ ……这里的双重标准的虚伪性是显而易见的。但这样的语气让许多中国人听得津津有味，因为由于全方位的审查制度，他们无法获得自由信息。”

“我妻子戴头巾，每天都祷告5次。这在新疆是不可想象的。”

波恩地方报《General-Anzeiger》发表的一篇题为《北京的长臂触及波恩》（Chinas langer Arm reicht bis Bonn）的文章采访了一名从新疆流亡到德国的维吾尔男子。这名男子不愿意透露自己的真名，他告诉记者，可以叫他Balanzga，在维吾尔语是“哥们”的意思。

他说，他不清楚他在新疆的朋友中还有多少人仍被关在再教育营里。所有的朋友都逐渐地把他从通讯软件上屏蔽掉了。但他猜测那些朋友是被迫这么做的。

文章描述称：“他甚至和父母都没有聊过新疆的局势。因为谁也信不过。官方截获聊天内容的风险太高。Balanzga说，多年来，监控摄像头和窃听技术对于维吾尔人已经成了家常便饭，在再教育营杀害穆斯林的情况也不罕见。……一条头巾、一通海外打来的电话或者手机里储存的一张错误的照片就足以引起调查人员的注意。中国的穆斯林即使获准出国，回国之后也有可能失去自由。”

文章描述道：“千禧年的时候，Balanzga还在新疆生活。但是911恐怖袭击事件发生后，汉人和维吾尔人之间的矛盾开始升级。由于担心被肆意逮捕，Balanzga在蛇头的帮助下逃到俄罗斯。不久之后又在德国获得了政治庇护。”

“现如今，Balanzga已经感觉德国就是他的家。大约8年前，他回到新疆看望了自己的父母。‘那一次我是冒着被逮捕的风险回去的。我父母家附近经常可以看到停着一辆黑色轿车，车窗也是深色玻璃。有时候我进城的时候，背后会有人跟着我。这信号越来越清晰：你应该知道，我们盯着你呢。’现在，Balanzga不再去中国了。对他来说，被投入再教育营的风险太大。”

文章写道：“Balanzga说，他没办法说服自己的父母逃到国外来。‘他们在监视的环境中长大的，也从不认识了解其它的制度。那里（新疆）就是他们的家，他们适应了。’他说。Balanzga父母对国家的忠诚也让他们获得些奖励。几年前，这对老夫妻获准来德国探望儿子。Balanzga的父亲来到德国，一见儿子就问他，为什么留着大胡子看着像个恐怖分子，还让他赶紧把胡子剃掉。Balanzga很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰。他说：‘我妻子戴头巾，每天都祷告5次。这在新疆是不可想象的。’虽然返回自己的故乡就意味着危险重重，但是Balanzga回家的渴望是强烈的：‘我希望我的孩子们有一天能去看望他们的祖父母。’但是这个愿望到今天还没有实现。”

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



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