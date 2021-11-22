 德语媒体：沦为专制帮凶的国际奥委会 | 媒体看中国 | DW | 23.11.2021

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德语媒体：沦为专制帮凶的国际奥委会

中国网球明星彭帅几天来的"报平安"举动，非但未能消除人们对其个人安危的的疑虑，反而使国际奥委会及其德国籍主席巴赫也卷入了舆论的漩涡。

IOK Thomas Bach 07.07.2014 Lausanne

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》发表评论写道，奥林匹克宪章第二条第18款明文规定："国际奥林匹克委员会的任务是保护运动员免受骚扰和侵犯。"但中国网球选手彭帅公开对该国前副总理提出性侵指控后，国际奥委会非但毫无作为，却甘心为中国政府做帮凶。这篇题为《沦为帮凶的国际奥委会》的评论写道：

"彭帅的社媒账号仍处于被封状态。在中国的因特网上查询彭帅的名字也会一无所获。国际女子网球协会WTA迄今为止联络彭帅的努力均以失败告终。包括白宫在内的各国政界要求中国政府提供彭帅安好的可靠证据，也得不到任何回应。一个人就这样人间蒸发了。

就在国际社会普遍担忧和恐惧的大背景下，国际奥委会却发布新闻稿宣称：'通话结束前，奥委会主席巴赫邀请彭帅在他明年一月访问北京时共进晚餐。彭帅欣然接受了邀请。'字里行间所流露出的冷血和讽刺，简直到了登峰造极的地步。新闻稿中只字未提彭帅发出的性侵指控，也未提及中国政府将会如何对事件本身以及高官张高丽展开调查。事件发生后，曾担任中国政府副总理的张高丽也消失的无影无踪。"

Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

法兰克福汇报：巴赫的通话行动更像是为了保全北京奥运的顺利召开。

评论写道：很显然，对于国际奥委会及其主席巴赫来说，视频通话的目的并不是要保护网球运动员彭帅，而是要为中国政府以及即将在北京举行的冬奥会缓解压力。评论写道：

"遇到棘手问题，国际奥委会及其主席历来都会尝试他们惯用的策略：即以不变应万变，直到丑闻被舆论淡忘。但这一次，国际压力如此之大，国际奥委会的惯用伎俩想必将很难奏效。只要国际奥委会不肯以实际行动为彭帅仗义执言，那么对于各国运动员和体育协会来说，就只有一个令人信服的选项了：即抵制北京奥运会。"

《法兰克福汇报》也对国际奥委会及其主席巴赫提出了强烈的批评。该报评论写道：

巴赫的通话行动看上去更像是要为北京保全奥运盛会的顺利召开。细心的观察家们不得不认为，巴赫已经接受了彭帅继续受到党监控的事实。此前，彭帅曾对一位中共高官提出性侵指控。

而整个世界也不得不认为，相关指控被曝光后的三个星期时间里，彭帅只能孤军奋战，国际奥委会并不想为澄清事件做太多的事情。注重外交礼节本来无可厚非，但巴赫给世人造成忽略彭帅遭遇的印象却是非常不应该的事情。如此一来，人们不禁会问，如果北京冬奥会期间运动员遇到问题，国际奥委会也会不闻不问吗？毕竟明年一月底，国际奥委会就会将各国运动员交到中国专制政权的手中。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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