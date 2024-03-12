德语媒体：没有高潮的习峰会

中国人大会议如期结束后，德语媒体评论指出，在党统领一切、习近平统领党的时代，中国的政治固化和经济开放已成为不可调和的矛盾。
（德国之声中文网）《商报》发表题为“没有高潮的习峰会”（Xis Gipfel ohne Höhepunkte）评论，总结了刚刚结束的中国人大会议在中国的政策走向方面给人留下的印象。
“从表面上看习近平在进行一场充满风险的游戏。中国这位民族主义的国家主席一方面让国务院，即总理李强领导的内阁及其国家机构顺从共产党和它的意识形态，同时收紧了政府机构最后的一点自主空间；另一方面（习近平）又让他在政府的工匠李强和外交部长王毅招揽外国投资，承诺中国会继续开放、扫除投资障碍。
习近平把党的角色摆在所有领域的核心位置，从教育到经济规划。自毛时代以来，没有一位前任领导人如此坚决和毫不留情。但问题是，这两件事无法合拍。自由和僵化的意识形态互不相容，同样，经济开放和政治上的民族主义也无法长期结出成果。2024年的人大会议——为期一周的中国的象征性议会就在这一对矛盾中结束了。这是为习举办、受习恩赐的一场峰会，没有令人意外的高潮亮点。“
文章提到了本次人大会议上国务院和总理地位进一步被矮化，连会议闭幕时的总理记者会都被取消后写道：
“尽管自建政以来，共产党就一直掌握着最终的决策权，但现在政府代表一种更为务实的经济政策的空间进一步被收窄。这同样体现在外交上。中共本可以让人们忘记过去的尴尬失误，在同欧洲甚至美国的关系上通过人事更新翻开新的一页，但却显然固守着外长王毅——他于去年接替了前任秦刚。这位影响力可观的长年党政领导比其他任何人都更能体现政务与党的紧密关联。”
作者认为，本届人大会议之后，尽管有着各种友好的辞令，中国的与西方国家关系的前景更多将趋于对抗而非合作。评论接着写道：
“鉴于中国迟缓的经济发展、国内电动车市场的大幅缩水、持续的房地产危机和低迷的消费热情，人们不禁要问，中国领导人难道不应该力推合作吗？但答案对西方来说并不让人舒心：中国领导人认为自己从长期看处于优势，他们有的是时间，而不像西方国家政府，始终要看到执政任期的终点。”
《明镜》在线也刊登了评价今年两会的分析文章。作者认为，人大会议表明，习近平日益将国家和共产党作为自己的臣仆，由他一人指明方向。
“中国曾经的集体领导制已经所剩无几。如今只有一个人在做决定。这在本次人大会议的决议内容中可见一斑。
比如其中没有关于经济改革的建议，没有刺激经济的一揽子措施，尽管中国经济目前的颓势本来在呼唤这两者。居高不下的青年失业率亟需对应、下跌的房价让中产阶层惶惶不可终日，地方政府和建筑商在破产的边缘挣扎。但对习近平来说，这些似乎都是在通往他所追求的增长模式的改造适应过程中可以承受的痛苦。他的目标是，告别房地产经济，让中国成为自力更生的科技大国。
与此相应，对科学技术的投入将增长10个百分点。其他显著增长的预算领域是国防（7.2%）、外交和对外政策（6.6%）、战略性粮食和其他物资储备（8.1%）。这就是一个要扩大其国际影响、不愿受外来干预、为所有可能做好准备的国家的财政预算，正如习近平的意识形态所设想的那样。”
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