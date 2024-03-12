德语媒体：没有高潮的习峰会

（德国之声中文网）《商报》发表题为“没有高潮的习峰会”（Xis Gipfel ohne Höhepunkte）评论，总结了刚刚结束的中国人大会议在中国的政策走向方面给人留下的印象。

“从表面上看习近平在进行一场充满风险的游戏。中国这位民族主义的国家主席一方面让国务院，即总理李强领导的内阁及其国家机构顺从共产党和它的意识形态，同时收紧了政府机构最后的一点自主空间；另一方面（习近平）又让他在政府的工匠李强和外交部长王毅招揽外国投资，承诺中国会继续开放、扫除投资障碍。

习近平把党的角色摆在所有领域的核心位置，从教育到经济规划。自毛时代以来，没有一位前任领导人如此坚决和毫不留情。但问题是，这两件事无法合拍。自由和僵化的意识形态互不相容，同样，经济开放和政治上的民族主义也无法长期结出成果。2024年的人大会议——为期一周的中国的象征性议会就在这一对矛盾中结束了。这是为习举办、受习恩赐的一场峰会，没有令人意外的高潮亮点。“

外长王毅出席两会记者会

文章提到了本次人大会议上国务院和总理地位进一步被矮化，连会议闭幕时的总理记者会都被取消后写道：

“尽管自建政以来，共产党就一直掌握着最终的决策权，但现在政府代表一种更为务实的经济政策的空间进一步被收窄。这同样体现在外交上。中共本可以让人们忘记过去的尴尬失误，在同欧洲甚至美国的关系上通过人事更新翻开新的一页，但却显然固守着外长王毅——他于去年接替了前任秦刚。这位影响力可观的长年党政领导比其他任何人都更能体现政务与党的紧密关联。”

作者认为，本届人大会议之后，尽管有着各种友好的辞令，中国的与西方国家关系的前景更多将趋于对抗而非合作。评论接着写道：

“鉴于中国迟缓的经济发展、国内电动车市场的大幅缩水、持续的房地产危机和低迷的消费热情，人们不禁要问，中国领导人难道不应该力推合作吗？但答案对西方来说并不让人舒心：中国领导人认为自己从长期看处于优势，他们有的是时间，而不像西方国家政府，始终要看到执政任期的终点。”

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



“如他所愿”

《明镜》在线也刊登了评价今年两会的分析文章。作者认为，人大会议表明，习近平日益将国家和共产党作为自己的臣仆，由他一人指明方向。

“中国曾经的集体领导制已经所剩无几。如今只有一个人在做决定。这在本次人大会议的决议内容中可见一斑。

比如其中没有关于经济改革的建议，没有刺激经济的一揽子措施，尽管中国经济目前的颓势本来在呼唤这两者。居高不下的青年失业率亟需对应、下跌的房价让中产阶层惶惶不可终日，地方政府和建筑商在破产的边缘挣扎。但对习近平来说，这些似乎都是在通往他所追求的增长模式的改造适应过程中可以承受的痛苦。他的目标是，告别房地产经济，让中国成为自力更生的科技大国。

与此相应，对科学技术的投入将增长10个百分点。其他显著增长的预算领域是国防（7.2%）、外交和对外政策（6.6%）、战略性粮食和其他物资储备（8.1%）。这就是一个要扩大其国际影响、不愿受外来干预、为所有可能做好准备的国家的财政预算，正如习近平的意识形态所设想的那样。”

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