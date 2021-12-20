 德语媒体：没有民主选举 只好“躺平”抗议 | 媒体看中国 | DW | 20.12.2021

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德语媒体：没有民主选举 只好“躺平”抗议

香港实施国安法以及对选举方式实施改革后，于本周日举行了立法会选举。本次选举中只有不足三分之一的选民参与了投票，创下了1997年主权回归北京后的参选率最低记录。

Parlamentswahl in Hongkong

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，创纪录的低参选率非常能说明香港的民心向背。香港政府对北京言听计从，却因此丧失了本土民众的信赖。这篇题为《没有了反对派的立法会选举》的评论写道：

"2019年的区议会选举充分表明，港人拥有自由的选举权，会对北京管控香港构成多么大的威胁。

当时，香港正在举行争取民主和自治的、时而伴随暴力冲突的大规模抗议，泛民派候选人最终在选举中大获全胜。这对香港特首林郑月娥来说，无疑是一次惨败。而本次立法会选举中，林郑月娥的惨败经历却仍以当前可能的形式再度重演。

尽管政府不肯承认，但去民主化的选举改革以及再创新低的参选率，都已经使本次立法会选举的合法性大打折扣。通过修正选举办法，以确保亲北京的候选人占据绝对多数，据称这样做是为了保障香港的'稳定和富庶'。《南华早报》援引香港特首林郑月娥的话报道称，这样做的目的是为了确保香港立法会选举的有效、安全以及公正，并保障所有候选人都是'爱国者'。

然而官方开展的大规模竞选宣传却暴露了香港当政者的不安。北京的中央政府也非常清楚，香港民众目前仅存的抗议方式，就是对政治表现出极大的冷漠。"

Parlamentswahl in Hongkong | Carrie Lam

《新苏黎世报》：林郑月娥失去了香港民众的信赖。

评论写道，同中国年轻一代中涌现出的"躺平族"一样，曾经走上街头为香港争取民主的年轻一代，现在也选择了以"躺平"的方式去抗议被操控的选举。评论写道：

"种种迹象显示，周日抵制立法会选举的主要以年轻人为主。当地媒体报道称，上一次选举期间，投票站前直到傍晚还排满了等待投票的三十岁以下年轻人，而此次选举中，选举站前门可罗雀，白天也只有老年人零星光顾。选举前，整个香港也是死一般的寂静，这并不足为怪，毕竟支持民主的反对派要么被取消了参选资格，要么早已流亡海外，更有一些人被投入了监狱。民主政治离不开多个政党的相互竞争和磨合，离不开自由而激烈的辩论。而凡此种种，都已经被北京扼杀殆尽。"

柏林出版的《每日镜报》写道，香港民主运动遭到残酷打压之后，民众显然已经对政治心灰意冷，而此次立法会选举极低的参选率，就是一个鲜明的例证。该报写道：

"早在选举之前就有迹象显示，很多人将不会参加投票。北京中央政府对香港的高压政策已经让许多人放弃了对香港出现民主变革的期望。一年半以前，北京颁布了引起国际社会广泛批评的国安法。该法以模糊而宽泛的措辞定义了四宗罪行: 分裂国家丶颠覆国家政权丶恐怖活动丶勾结外国或者境外势力危害国家安全。

通过实施这一法律，持续数月的香港民主运动立即被画上了句号。众多民权人士、抗议领袖和民主派阵营的政治家被投入监狱，另一些人则被迫远走他乡，开始流亡生活。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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